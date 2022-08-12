В украинском городе Черновцы демонтировали памятник советскому солдату с «Монумента Победы 1941–1945 годов». Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе городского совета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место», — говорится в сообщении на странице горсовета в одной из социальных сетей.

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Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram.

«Фашисты перестали скрываться», — отреагировал Владимир.

«Они уже прокляты своими предками за забвение», — добавила Tamara.

«Надо забрать у них. У нас место найдётся», — призвала Olga B.

«Чтобы такие преступления творить, надо очень сильно держать население в страхе, ибо не могут люди добровольно творить такую дичь», — отметил Scon.

«Новые нацисты убирают памятники тех, кто в 1945 победил их кумиров. Но память не сотрешь, и время отомстит мерзавцам», — пишет Алина.

«Но, посмотрите, люди с памятником аккуратно обращаются. На место ставить всё равно придется», — обратила внимание Людмила К.

«Украинство головного мозга. Диагноз неизлечим…» — не выдержала Алена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война с историей

«Бумеранг уже в пути», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Да пусть тогда демонтируют все заводы, фабрики, институты и университеты и т.д. Всё, что строилось советскими людьми в период ненавистного им Советского Союза, а следовательно, им это не принадлежит!» — прокомментировала новость Dayana.

«Прям перемога (победа — М. Р.) — бороться с памятниками много ума не надо», — отметила Oxana.

«Ну там же памятник освободителям, в их число наверняка входили граждане СССР украинской национальности. Ладно русофобия процветает, а своих же за что? Нельзя воевать с памятью павших воинов», — написала Алена.

«За что вы к нам пришли? Вот за это в том числе», — добавила Ирина Л.

«Смотришь в лицо поверженному советскому солдату, и мороз по коже от злости и бессилия. Тот случай, когда «ярость благородная вскипает, как волна…». Мерзавцы те, кто это сделал, и те, кто молчали и не предотвратили этот позор…» — отметила Елена Б.

«Пусть свои дома подорвут, они тоже советских людей. И пусть новые построят», — призвала Ляйсан Z.

«Господи, как же больно и стыдно перед погибшими в той страшной войне!» — отреагировала Елена Б.

«Ничего, ничего, Ленина на освобожденных территориях уже на место поставили, почистили, подклеили, покрасили. Придёт время — всё вернётся!» — пишет Катерина В.

«Теперь нужно туда обязательно заскочить… Ввернуть памятник на место», — с сарказмом добавил Алексей.

«Такого рода действия укронацистской киевской власти говорят о том, что мы делаем всё правильно, что у власти настоящие последователи германского рейха и бандеровской идеологии! Вот с этими упырям мы ведём борьбу!» — отметила Елена.

«От хитрые хатоскрайники (от выражения «моя хата с краю» — М. Р.), на двух стульях сидельцы. Памятник-то демонтируют бережно… Понимают, что а вдруг власть поменяется, и придется обратно со всем почтением…» — отреагировал Олег.

«Каждому действию есть противодействие. Забыли историю — и о них забудут», — подытожил Вячеслав.