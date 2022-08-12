Заявление представителя новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что украинские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию управляемыми снарядами западного производства, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Запад, получается, спонсирует обстрелы атомной электростанции? Европейцы там как на это смотрят?» — интересуется Юлия М.

Многие пользователи уверены, что именно западное дальнобойное вооружение используют украинские боевики, чтобы обстреливать АЭС в Запорожье.

«По осколкам снарядов легко можно вычислить, что это ВСУ пытаются провести провокацию при поддержке западных кураторов», — указывает Валерий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что обезумевший от наркотиков киевский режим может сделать так, что вся Европа окажется в зоне радиоактивного заражения.

«Зеленскому, очевидно, полностью плевать на свою страну. Его хозяева за океаном интересуют больше украинцев. Так что удивляться не приходится сложившемуся положению. Да и вряд ли он контролирует эти банды, что обстрелы производят. Он вообще ничего уже не контролирует, даже размеры дорожек, которые нюхает», — подметил Стив Г.

«Очень опасная ситуация. А авария на подобном объекте может мгновенно не только остановить спецоперацию и заставить вернуть войска России домой, но и на столетия сделать всю Украину непригодной для жизни территорией», — предупреждает Иван А.

Цитата из к/ф «Чернобыль». реж Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания Техногенная катастрофа

Часть людей уверена, что вскрывшиеся факты всё равно не найдут отклика на Западе, потому что США уже приказали как Украине, так и Европе долго жить.

«Какая разница, какими снарядами раздолбают ЗАЭС? Западного, юго-восточного — всем плевать. Говорили всем про HIMARS, которые разбомбили СИЗО в Еленовке. И что? Все всё равно обвиняют Россию в этом. С ЗАЭС тоже всю вину на Москву повесят. Тут даже к бабке не ходи», — предрекает Leheim A.

Ряд пользователей подозревает, что обстрелы ЗАЭС нужны киевскому режиму, чтобы обратить на себя внимание западных стран и вытрясти с тамошних лидеров под угрозой техногенной катастрофы ещё немного финансовой и военной помощи.

«Этими обстрелами ВСУ внимание так отвлекают от своего провала на всех фронтах», — считает Лейсан Р.

«Если бы украинские боевики действительно хотели раздолбить АЭС, то раздолбили бы уже десять раз, а не били бы специально только по окраинам территории электростанции. Таким образом они просто привлекают к себе внимание и накаляют мировую общественность, чтобы вытянуть с западных стран ещё больше подачек», — поделился своим мнением Айрон К.

Нашлись и те, кто призвали российских военных приструнить зарвавшихся американских марионеток, чтобы спасти тем самым мир от катастрофы, равной чернобыльской.

«Уверен, что если Минобороны РФ сделает заявление, что в случае новых ударов по ЗАЭС РВСН нанесут ответные ядерные удары по Киеву, Брюсселю, Лондону и Вашингтону, то сразу всё и прекратится», — пишет Максим З.

Напомним, 12 августа представитель новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС управляемыми снарядами западного производства. Рогов подчеркнул, что такие боеприпасы «тем и опасны, что управляемые, — они летят туда, куда их отправляли».