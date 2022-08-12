Новость о том, что агенты ФБР искали в поместье экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида секретные документы, якобы связанные с ядерным оружием, вызвала чрезвычайный интерес американских интерент-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией The Washington Post.

Lragir.am ФБР

«Демократы так отчаянно пытаются сделать так, чтобы Трамп не смог баллотироваться вновь. Слишком напуганы, чтобы позволить избирателям решать самим…» — пишет @jook132.

«Ну конечно, он реально хранил там ядерные секреты, а ФБР просто ждало два года, чтобы их изъять!» — иронизирует @JoshWeber2.

«Вместо всех этих предположений… почему бы нам просто не подождать, пока мы не узнаем, что происходит, как взрослые люди», — предлагает @Luthier122.

«Вероятность того, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, становится всё меньше…» — считает @debbopoullo1.

«ФБР следует отобрать у него паспорт, возможно, он планирует бежать!» — пишет @JScout33.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Повязали

«Ты же понимаешь, что ведешь себя как те люди, которые думали, что Хиллари Клинтон убивает людей?» — отвечает @_nativetexan.

«Я предполагаю, что сенсация не в том, нашли ли они их, а в том, что они об этом заговорили? Другими словами, они не могут сказать, что нашли документы, потому что, вероятно, они их не нашли», — рассуждает @tellmesumpingok.

«Подобно продавцу подержанных автомобилей, Трамп готов продать что угодно», — злится @Livenews86.

«Трамп — предатель», — уверяет @PMilstein.

«Эй, этой зимой каждому европейцу понадобится ядерный реактор для обогрева дома. Нельзя винить Трампа за то, что он зарабатывает деньги», — шутит @trichardpdx.

«LOL. «Ядерные документы». Еще одна подстава ФБР. Сколько подстав они уже сделали? Ждите развенчания этой идиотской версии», — советует @KyleHunter.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что якобы у Трампа могли оказаться секретные документы, вероятно, связанные с ядерным оружием, которые якобы могли попасть в посторонние руки.

Ранее соратники Трампа опровергли версию о якобы доносе в ФБР о наличии секретных документов в поместье бывшего главы государства. По их данным, Трамп сотрудничал с правоохранительными органами в рамках дела о документах, поэтому силовики могли просто лично обратиться к нему для решения своих задач.