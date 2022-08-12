«Еще одна подстава ФБР» — сети обсудили поиски секретных бумаг у Трампа
Новость о том, что агенты ФБР искали в поместье экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида секретные документы, якобы связанные с ядерным оружием, вызвала чрезвычайный интерес американских интерент-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Демократы так отчаянно пытаются сделать так, чтобы Трамп не смог баллотироваться вновь. Слишком напуганы, чтобы позволить избирателям решать самим…» — пишет @jook132.
«Ну конечно, он реально хранил там ядерные секреты, а ФБР просто ждало два года, чтобы их изъять!» — иронизирует @JoshWeber2.
«Вместо всех этих предположений… почему бы нам просто не подождать, пока мы не узнаем, что происходит, как взрослые люди», — предлагает @Luthier122.
«Вероятность того, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, становится всё меньше…» — считает @debbopoullo1.
«ФБР следует отобрать у него паспорт, возможно, он планирует бежать!» — пишет @JScout33.
«Ты же понимаешь, что ведешь себя как те люди, которые думали, что Хиллари Клинтон убивает людей?» — отвечает @_nativetexan.
«Я предполагаю, что сенсация не в том, нашли ли они их, а в том, что они об этом заговорили? Другими словами, они не могут сказать, что нашли документы, потому что, вероятно, они их не нашли», — рассуждает @tellmesumpingok.
«Подобно продавцу подержанных автомобилей, Трамп готов продать что угодно», — злится @Livenews86.
«Трамп — предатель», — уверяет @PMilstein.
«Эй, этой зимой каждому европейцу понадобится ядерный реактор для обогрева дома. Нельзя винить Трампа за то, что он зарабатывает деньги», — шутит @trichardpdx.
«LOL. «Ядерные документы». Еще одна подстава ФБР. Сколько подстав они уже сделали? Ждите развенчания этой идиотской версии», — советует @KyleHunter.
Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что якобы у Трампа могли оказаться секретные документы, вероятно, связанные с ядерным оружием, которые якобы могли попасть в посторонние руки.
Ранее соратники Трампа опровергли версию о якобы доносе в ФБР о наличии секретных документов в поместье бывшего главы государства. По их данным, Трамп сотрудничал с правоохранительными органами в рамках дела о документах, поэтому силовики могли просто лично обратиться к нему для решения своих задач.