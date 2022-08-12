Законопроект о расширении статуса английского языка на Украине разрабатывает украинское министерство культуры. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам чиновника, без специального статуса английского языка Украину от Европейского союза и другого мира отделяет «языковой барьер».

«Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», — приводит его слова РИА Новости.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зачем мелочиться? Пусть английский будет официальным языком Украины. Продали страну с потрохами», — написал Empty Words.

«Успокаивает, что всё это ненадолго», — добавил «Я Любимый».

«То есть украинцы, поляки, венгры, греки и другие жители Украины между собой должны говорить на английском, а не украинском?» — не понимает Р. Д.

«Чему удивляться, если Конституция Украины висит на гвоздике в деревенском нужнике с февраля 2014 года?» — задалась вопросом Tais.

«Ну нормально. Колония должна знать язык хозяев», — прокомментировала новость Лиля.

«А польский как родной будут изучать?» — поинтересовалась Ирина.

«Они мову-то через одного знают, а тут английский решили ввести. Цирк и кони!» — смеется Татьяна.

«Польский учите, упыри, а то хозяев не будете понимать», — с сарказмом призвала Elena K.

«Это правильно. Нужно знать язык белого господина. Не учить же ему мову, в самом деле…» — иронизирует Nik.

«И останется [на Украине] только русский и английский, а украинский отомрет за ненадобностью. Никто так сильно не навредил украинскому языку, как сама Украина», — пишет Nastia.

«Уже не знают, как лизнуть и подстелиться», — смеется Дмитрий М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Скоро напишут, что Одессу и другие города юга и востока построили англичане», — отреагировал Aleksey.

«Смело ползут на коленях к «общеевропейским» ценностям», — с сарказмом отметила Eliza.

«Это не надолго! Скоро будут учить чеченский язык или бурятский», — иронизирует Елена Геннадьевна.

«Когда речь заходит о Зеленском и его квартале, на языке одни нецензурные слова! А людей… он спросил, хотят они этого или нет?» — поинтересовалась mimoza.

«А что потом? Будут штрафовать тех, кто не говорит на английском?» — недоумевает Aleksandra R.

«Язык международного общения президента с хозяевами и их клиентами, понимать надо…» — добавил Давид К.

«А типа его не преподавали в школах до этого закона? Мда… на дворе шёл XXI век…» — отреагировала Janna.

«Правильно, шанс лизнуть должен быть у каждого!» — смеется «товарищ Сухов».

«А польский тогда язык общения с представителями хозяев. С управляющими, так сказать», — с сарказмом написал Юрий.

«Вот это я понимаю настоящая незалежность!» — с юмором добавил один из участников обсуждения.

«Какая им разница, какой язык не знать?» — шутит Antonina K.

«Осталось его выучить», — подытожила Tatiana P.

Читайте также: Сеть: «Пусть польский учат!» — школы Киева откажутся от русского языка