Заявление офицера Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко о том, что украинские подразделения покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное (Донецкая Народная Республика) и перемещаются в сторону Соледара, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предчувствие

«Интересно, как эти события интерпретируют в украинских СМИ. Расскажут, наверное, про тактическое «наступление» в сторону поляцкой границы», — предполагает Дмитрий К.

Граждане напомнили, что киевский нацистский режим чуть ли не месяц уверял весь мир, что вот-вот случится долгожданное контрнаступление украинских войск, но на деле оказалось, что это был бред, вызванный последствиями употребления тяжёлых наркотиков в офисе президента Украины.

«А сколько крику было с их стороны о контрнаступлениях! В итоге в очередной раз они с позором покидают свои позиции, которые столько лет укрепляли», — отметил Валерий Б.

«Таки на юг, в Соледар бегут. Сейчас Люся Арестович расскажет, что это хвалёное украинское контрнаступление в обратную от фронта сторону», — ожидает Константин К.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым днём силы украинской армии истощаются, а союзные силы, наоборот, входят в победный кураж, отбирая у противника территорию за территорией.

«Бегут нацисты оттого, что не в состоянии сражаться с реальной и профессиональной армией. С мирным населением они могут, когда им никто ответить не может, а тут уже совсем другой разговор», — подметила Марина К.

«Да они не просто покидают позиции — они бегут! Потому что это им не против мирного населения воевать. Тут русские с автоматами и артиллерией! Понять ужас бандеровцев можно», — шутит Геннадий З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разбег

Часть людей отметила, что даже серьёзные укрепления не помогают украинским военным закрепиться на оккупированной ими территории.

«Там мощные укрепления, построенные нацистами за восемь лет, но и они не спасают. Союзные силы проходят сквозь бандеровские позиции, словно нож сквозь масло. Понятное дело, что нацики бегут, поджав хвост», — пишет Ида К.

Ряд пользователей указывает на то, что ДНР и ЛНР при поддержке России неспешно, но планомерно освобождают свою территорию от засилья украинских нацистов.

«Минус одна занятая укротеррористами территория. Будем надеяться, что эта же участь уже в скором будущем будет ждать всю Украину», — отметила Любава Я.

«Пусть бегут эти трусливые собаки, наши военные идут вперёд! И так как мы всё равно освободим всю Украину, то и до них очередь всё равно дойдёт рано или поздно. Работайте, братья!» — обращается к союзным силам Даниил М.

Нашлись и те, кто посоветовал украинским военным, во избежание неминуемой кары, просто сдаться в плен российским войскам.

«Лучше бы им сдаваться, на самом деле. Отступать — лишь дело времени, дальше им будет хуже. Стоит просто сдаваться, и всё», — советует Аделя Р.

Напомним, 12 августа офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко написал в своём Telegram-канале о том, что украинские подразделения покидают позиции в районе населённого пункта Нагорное (Донецкая Народная Республика) и перемещаются в сторону Соледара.