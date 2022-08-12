Заявление постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что киевский режим располагает карт-бланшем от западных стран на любые преступления, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Бандеровцы — это смертники Запада в войне против России. После устранения укрорейха с карты мира вся сила Запада посыплется, как карточный домик. Украинские нацики — последние, кто сражается, защищая старые колониальные порядки», — отметил пользователь Public Enemy.

Многие пользователи пришли к выводу, что российская сторона уже напрямую указывает западным странам на то, что их планы вскрыты и ни от кого уже не получится утаить, что именно они и стоят за преступлениями киевского режима.

«Какой он молодец! С тупыми и глухими идиотами тяжело общаться. Здоровья и терпения, Василий Алексеевич!» — обращается Алёна И.

«Конечно же, в ООН постоянно всё прощают и закрывают глаза на преступления ВСУ и киевского режима. Ужасно это!» — поделилась своим мнением Аделя Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что более никакого доверия к ООН и заверениям западных стран быть не может, потому что они являются соучастниками преступлений против человечества.

«Запад спонсирует терроризм и нацизм, который разворачивается на территории Украины. ООН принимает в этом непосредственное участие», — указывает Фёдор К.

Часть людей полагает, что карт-бланш Киеву выдан и он им активно пользуется, поэтому возникает острая необходимость лишить нацистов предоставленных им привилегий.

«И где же эти пределы карт-бланша? Обстрелы атомной электростанции? Я уже не могу ничего придумать хуже этого. Разве это не развязывает полностью руки Москве? Любые средства хороши, чтобы спасти мир от неминуемой ядерной катастрофы!» — считает Дмитрий Б.

«Пока коллективный Запад покрывает преступления Украины, Зеленский будет чувствовать свою безнаказанность. Но это ненадолго!» — уверен Геннадий З.

«Давно пора прижать кокаинового клоуна! Он уже даже его хозяевам надоел. Отсюда и статьи о том, как по-настоящему «воюют» ВСУ. Мародёры и насильники, которые не гнушаются даже торговать своим вооружением, которого и так практически не осталось», — подметил Артём К.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что России пора возглавить антинацистское движение и основать свою собственную ООН, куда войдут дружественные страны.

«Надо всё фиксировать и забить болт на все заявления с нашей стороны, а на все их озабоченности отвечать дежурными фразами, как с турбиной. Они всё равно не слышат! Так зачем надрываться?» — советует Ренат Ч.

«А если создать другое ООН, с адекватными странами в составе? Мир всё равно многополярный теперь. Пусть там в своём домике сидят, разруливают между собой свои же косяки», — предлагает Иван И.

Напомним, 12 августа постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН о том, что киевский режим располагает карт-бланшем от западных стран на любые преступления.