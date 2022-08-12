Конфликтный потенциал в Косово и Метохии в настоящее время несет абсолютно искусственный характер — если странам НАТО, прежде всего США и Великобритании, понадобится новый конфликт в южном сербской крае, он возникнет; если же он им не понадобится, никакого конфликта не будет. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что албанские сепаратисты планируют новые акции против сербов, проживающих на севере Косово. По его словам, под предлогом борьбы против криминала Приштина готовит ликвидацию сербов. Все это происходит в преддверии новой встречи Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, которая должна состояться 18 августа в Брюсселе.

«Здесь вопрос, в какой степени США и Великобритания воспринимают Сербию как «российского игрока» и понадобится ли им расширить поле конфликта с Украины дальше в Европу, создавая проблемы в первую очередь Германии и Франции», — рассказал Гайич.

Цитата из видео с канала Медиагруппа Патриот Стеван Гайич

Тем не менее, продолжил политолог, заявления президента Вучича о грядущем противостоянии в Косово и Метохии всегда настораживают, так как после таких заявлении обычно следуют какие-то большие уступки албанской стороне.

«Сначала президент Сербии обычно демонстрирует патриотизм, открывает очередной памятник средневековым сербским правителям, а потом передает электрораспределительную сеть в Косово и Метохии под контроль Албании. Однако Западу уже надоело, что Вучич обманывает своих «партнеров», пока они считают, только у них есть право полностью контролировать Балканы. Вучич понимает, что Запад для него уже не такой надежный гарант сохранения у власти», — сказал Гайич.

По словам эксперта, Александра Вучича в первую очередь нужно рассматривать как торговца, который желает получить максимум для себя. Он видит, что в контексте военных действий в Восточной Европе его положение уже не прежнее, рассказал Гайич.

Стеван Гайич Запад раньше позволял Вучичу быть самым ярым патриотом, русофилом и партнером Китая, пока с другой стороны он делал в Косово албанским сепаратистам всё новые и новые уступки. Вучич давал Западу то, что ему было нужно, а это была деградация сербской государственности. После того как началась спецоперация России на Украине, обстоятельства изменились и Запад уже не смотрит на Вучича прежними глазами. Особенно с учетом того, что с февраля 2022 года вся сербская общественность мобилизовалась и болеет за Россию, так как сербы воспринимают украинский конфликт прежде всего как сражение России с НАТО. Так как альянс в 1990-е годы прошлого века три раза воевал против сербов — против Республики Сербской, против Республики Сербской Краины и против СР Югославии, наша общественность смотрит на это как на реванш тех стран, которые Запад с конца «холодной войны» безапелляционно эксплуатирует.

Официальное интернет-представительство президента России Президент Сербии Александр Вучич

Поэтому, полагает Гайич, в настоящее время сербская и албанская общественность не заинтересованы в возникновении конфликта в Косово, и если до каких-то столкновений все-таки дойдет, то это произойдёт лишь в том случае, если Запад решит, что ему это нужно.

«Если Запад захочет конфликта, он его получит. Но сам факт встречи Александра Вучича и Альбина Курти 18 августа в Брюсселе — проблема для сербов, так как каждая такая встреча, которая происходила на фоне громких заявлений, заканчивалась крупными уступками сербской стороны, о которых мы узнавали в основном из албанской прессы. Если президент Вучич уже заранее готовит сербскую общественность к возможным потрясениям, тогда логично возникает вопрос, что он желает получить от этой встречи», — полагает Гайич.

По словам эксперта, роль посредника от ЕС в Брюсселе выполняет Мирослав Лайчак, который уже давно поддерживает позицию лишь одной из переговорных сторон — албанской.

«Сербия давно уже должна была поблагодарить Лайчака за его труд и сказать, что он уже не может быть посредником, так как он заявил ранее, что переговоры должны закончиться «взаимным признанием» Сербии и Косово», — подытожил Стеван Гайич.