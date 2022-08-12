Белорусский официоз пытается убедить граждан Белоруссии, что нет никакой проблемы в отсутствии русского языка на вывесках, схеме минского метрополитена и дорожных указателях. Об этом 12 августа в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

— Эльвира, в социальных сетях Вы пишите, что в Ваш адрес поступают угрозы и оскорбления, от кого они исходят?

— Угрожают и оскорбляют, как ни странно, так называемые «провластные патриоты». В частности, сотрудник госСМИ, спецкор белорусского телеканала в Москве Светлана Карульская и её сторонники в соцсетях.

Парадокс, но причина нападок в том, что мы отстаиваем… возвращение государственного русского языка в белорусскую топонимику! Белорусские граждане, в подавляющем большинстве говорящие, думающие и видящие сны на русском, хотят, чтобы на вывесках, табличках, указателях и пр. кроме белорусского и транслитерации на латинице был родной русский язык.

Что тут странного? Ан нет! Нас пытаются убедить, что никакой проблемы нет: транслитерация с чешскими символами — это нормально, «мовы» достаточно, русский — не обязательно, а мы все — имперцы, желающие поглощения Россией Белоруссии, проплаченные, политизирующие тему, нагнетающие, белорусофобы и пр. До этого «белорусофобкой» меня называли исключительно прозападные оппозиционеры, то есть провластные деятели повторяют все те же нарративы, что и «змагары».

Страница социальной сети Facebook @Эльвира Мирсалимова Эльвира Мирсалимова

— И это говорит белорусский спецкор в Москве?

— Да! Человек, который по идее должен отстаивать интересы сближения наших стран, союзную интеграцию. В этом должна состоять миссия Карульской.

— Вы относитесь серьёзно к оскорблениям и угрозам в Ваш адрес?

— К личным оскорблениям что от «змагаров», что от «ябатек», как они сами себя именуют, я привыкла. Они брызжут тем, что у них в избытке. Но пошли прямые угрозы судебными разбирательствами и привлечением КГБ. С таким не шутят.

— Как Вы считаете, белорусские власти могут прислушаться к мнению гражданского общества и вернуть русский язык в топонимику Белоруссии?

— Безусловно, власти должны прислушиваться к любой инициативе снизу. В телеграм-канале Белорусского союза журналистов привычную рафинированную «тишь да гладь» нарушил пост про языковую проблему в топонимике. Там больше тысячи эмоциональных комментариев. Что это, как ни крик того самого гражданского общества (глупый термин, откровенно говоря), с которым обязал чиновников работать белорусский президент?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Проблема есть. Но её привычно постараются заболтать и замылить. Не удивлюсь, если высказывающихся в поддержку русского языка в белорусской топонимике с подачи идеологов и провластных журналистов объявят «разжигателями» по языковому и какому угодно другому признаку. В официозном сознании правы могут быть только они, оправдывающие любое действие власти. Все остальные Родину любят не так, как надо.

Однако русский язык, являющийся государственным и самым массовым в стране, должен быть на белорусских вывесках, указателях и т.д. Иначе для кого эти таблички сделаны?