Ядерный аргумент — последний, который бросается на чашку исторических весов на нынешнем уровне технологического развития человечества. Все понимают, что речь идет о «предельном» факторе, имеющим непосредственную взаимосвязь с физическим выживанием человечества. Таким образом, усиливающиеся обстрелы со стороны ВСУ крупнейшей в Европе Запорожской АЭС — одновременное свидетельство сразу трех вещей. Первое: они — маркер реального положения дел на фронтах СВО. Фронт ВСУ в Донбассе посыпался, перспективы полного освобождения территорий народных республик всё ближе, а с ним приближается и становится в повестку дня начало харьковской, николаевской и одесской стратегических наступательных операций российской армии и сил народных милиций ЛДНР.

Василий Верещагин. Апофеоз войны

Киевский режим встал перед угрозой полного военного разгрома и катастрофу своей армии готов предотвратить любой ценой, в том числе повторением Чернобыля. Жизни собственных граждан, остающихся на подконтрольных Киеву территориях, прилегающих к этому потенциальному «второму Чернобылю», украинские власти не интересуют. Помнится, Гитлер во время штурма Берлина приказал открыть шлюзы на Шпрее и затопить туннели и станции метро, где укрывались от боев десятки тысяч мирных жителей германской столицы. Уходя, подобные режимы уничтожают всё, до чего дотягиваются, — это их кредо. Если бы у Берлина тогда имелась АЭС, кто-нибудь сомневается, что она была бы взорвана?

Второе: обстрелы ЗАЭС — свидетельство паники, в которую впали западные кураторы Киева из Вашингтона и Лондона. Массированные поставки Украине оружия, на которые делалась ставка, не срабатывают. Большая его часть реализуется налево; не случайно, что удар российскими «Калибрами» по Дому офицеров в Виннице был произведен в тот момент, когда там собралась «веселая компания» продавцов поставляемых Киеву вооружений из британских и французских спецслужб и «покупателей» в лице представителей стран Ближнего Востока. То, что доходит до Украины, быстро уничтожается российскими силами либо в пунктах сосредоточения, либо по прибытии в войска. Или продается самой Украиной через линию фронта, как произошло с одной из первых установок американских HIMARS, переданной «инвесторам» с нашей стороны представителями ГУР МОУ. Того самого, что на днях — случайно или нет — выболтало информацию о принятии решений по применению и целям для любых высокоточных средств поражения западной стороной. Западным стратегам и военным штабам уже ясно, что никакие новые поставки этих проблем не решат. И на результате военных действий не скажутся; смогут повлиять только на их ход, удлиняя его по времени, но и то незначительно. Не на это рассчитывали.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

А на что, если откровенно? Всё больше подтверждений тому, и решения мадридского саммита НАТО по восточному флангу альянса тому свидетельство, что перед режимом Зеленского ставилась задача не победить, было понятно, что это невозможно. Но измотать российскую армию, заставить Россию раскрыть все козыри и использовать все имеющееся возможности и, главное, войсковые резервы, чтобы по завершении боев на Украине нанести по нашей стране, ослабленной, как они считали, свой собственный удар. Для этого — и восточный фланг, на котором сосредотачивается невиданная для мирного времени, вооруженная до зубов группировка в треть миллиона личного состава. Другой расчет строился на разрыве России с Китаем, чтобы у каждого был собственный кризис, в который он был бы погружен по уши. Поэтому именно сейчас запущена и острая фаза тайваньской авантюры. Пекин не повелся на эту провокацию и дал адекватный ответ? Не беда, считают в англосаксонских столицах, игра идет вдолгую.

Устроим новую провокацию, затем следующую, и так далее пока не сработает. Но недопустимая для США и Великобритании ситуация сложится, если Россия победит раньше поджога АТР; в этом случае все прожекты политического руководства и командования НАТО мгновенно превратятся в одну большую операцию «Немыслимое», не имеющую шансов к реализации. В Европе на западные границы бывшей Украины выйдет набравшая мощь армия образца 1945 года, а на Дальнем Востоке будут созданы все предпосылки к военному альянсу России, Китая и КНДР. Опять-таки без шансов для агрессора. Ничего нет нового под луной; еще И. В. Сталин констатировал формирование в 1930 годы двух очагов войны — вокруг Германии на западе и Японии на востоке. И англосаксы ничего нового не придумывают. Да и для создания нового «европейского рейха», первые шаги к которому, как автору этих строк приходилось отмечать, были сделаны приходом Дональда Трампа и британским Brexit, требуется еще время. Не хватит его — не будет и «рейха», который в этом случае окажется раздавленным в зачатках проекта.

Третье, на что указывают массированные украинские (то есть западные) обстрелы ЗАЭС, — принципиальная готовность Запада к ядерной эскалации. Но! При этом 90% действий по осуществлению эскалации приходятся на Запад (оставшиеся 10% берут на себя ВСУ), а 100%-ю ответственность за последствия в виде такой эскалации этот самый англосаксонский Запад хочет возложить на Москву. При этом на судьбу жителей Восточной Европы, которых провоцируемая ВСУ с подачи Запада «запорожская катастрофа» заденет в первую очередь, вместе с украинцами, белорусами и жителями западных регионов Российской Федерации, Западу наплевать ровным счетом так же, как и Киеву — на собственных граждан. Особенно на жителей соседних с Запорожьем областей.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Что указывает ровным счетом на такую трактовку разворачивающегося на наших глазах катастрофического сценария? Прежде всего бурные политические маневры вокруг состоявшегося 11 августа по требованию России обсуждения «запорожской» темы Советом Безопасности ООН. Замгоссека США Бонни Дженкинс: «Россия спровоцировала эти риски, начав полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить угрозу, выведя войска с Украины». Генсек ООН Антониу Гутерреш: «ЗАЭС не должна использоваться в военной операции. Необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации».

О чем это? Во-первых, извращенность логики в том, что России, оказывается, нужно было безропотно, невзирая на угрозы, дожидаться 8 марта т. г. полномасштабной агрессии Запада руками киевского режима. Предполагается, что если бы произошло так, угроза бы возникла не Запорожской, а уже другим АЭС на территории России — Ростовской, Курской, Нововоронежской, Смоленской. Чем дальше от географического Запада вглубь Евразии — тем, по этой логике, лучше. Во-вторых, «если бы Россия не вошла на Украину…» — логика откровенно лукавая. Ибо можно поставить встречный и более радикальный вопрос. «Если бы Запад не работал над распадом СССР, не поощрял бы этого распада и не поддержал бы его после Беловежского сговора — то и необходимости ни в какой СВО не появилось бы. Как стояли на Украине три советских военных округа и советский же Черноморский флот — так и стояли бы по сей день». Поэтому чем «России выводить войска с Украины», Западу лучше бы высказаться «за воссоздание СССР», признав те свои действия ошибочными. А не усугублять совершенные тогда, на мой взгляд, не ошибки, а преступления. В-третьих, никуда не деть тот факт, что ЗАЭС при «майданном» нацистском режиме превратилась в площадку для безответственных экспериментов Запада, по крайней мере в двух направлениях: по созданию украинской «грязной бомбы», чтобы шантажировать ею Россию, а также по замене топливных стержней российского производства западными, производства американской компании Westinghouse, которые к советским реакторам ЗАЭС не подходили.

Не верите — спросите ядерщиков. Зачем это было нужно? Коммерческий проект, связанный с политической программой «освоения Украины», точно так же, как и с биолабораториями. Риски? Конечно, есть. Ну так нужно вынести эти риски на территорию «аборигенов» и там экспериментировать. Это тоже традиционная англосаксонская колониальная логика. В-четвертых, вывести российские войска сейчас — это победа Запада, за которой последует реанимация планов «8 марта» со всеми отсюда вытекающими последствиями. А раз не получается добиться, чтобы «эти русские» войска вывели, то нужно хотя бы «очистить» от них прилегающую к ЗАЭС территорию, чтобы иметь возможность бесконтрольно осуществлять там спецоперации западных разведок. То, что с принятием инициативы Гутерреша станция взлетит на воздух в считанные недели — уже запрограммировано, и когда это случится, скажут: «Если бы Россия не вторглась…»

Un.org Антониу Гутерреш

Обратите внимание, читатель, как «трогательно» подгоняются друг к другу предложения замгоссека США и генсека ООН. Случайно? Нет, просто генсек ООН у Вашингтона сидит в кармане, что самолично доказал в ходе визита в Москву весной этого года. И их согласованные, а как же иначе, заявления — просто разные стадии реализации одного и того же плана, написанного в Вашингтоне и поддержанного Лондоном. А до Гутерреша этот план довели «в части, касающейся», на которой он, видимо, поставил подобострастную резолюцию «Ознакомлен». В-пятых, шеф МАГАТЭ Рафаэль Гросси — тоже участник этой провокации и этого плана. Только «трубы у него пониже и дым — пожиже», и паруется он поэтому с постпредом Украины, это его уровень. Идея миссии агентства на ЗАЭС — хорошая, но изначально невыполнимая, ибо конъюнктурная. Постпред Кислица об этом проболтался сам: «Если Россия прекратит обстрелы этих городов (Никополь и ряд других, что на северном берегу Каховского водохранилища. — В. П.), что помешает миссии преодолеть это расстояние?», — с намеком на запрет поездки ооновским департаментом по безопасности.

Россия прекратит, если Украина перестанет обстреливать ЗАЭС. А Украина — не перестанет, ибо чтобы она перестала, США и Великобритания должны отозвать свое согласование целей, по признанию главы ГУР МОУ. А они его не отзовут, ибо их задача — либо взорвать АЭС, создав в центре Украины «сталкеровскую зону», аналогичную чернобыльской, либо спровоцировать Россию на экстраординарные шаги, которые дадут Западу повод для решительной и предельной эскалации конфликта. Вплоть до собственного в него вмешательства. Если же Вашингтон и Лондон согласились бы с прекращением украинских обстрелов, то, как они считают, темпы российского наступления в Донбассе, на Харьковщине и Херсонщине только возрастут, а им нужно конфликт затянуть, чтобы Россию, как уже отмечалось, измотать и затем «вдарить» по нам всеми наличными средствами.

Так на что толкает Россию Запад? Эскалация обстрелов и кратный рост угрозы «Чернобыля №2» вынуждает Москву к решительным мерам, ибо промедление — смерти подобно. Адмирал Чарльз Ричард, главком американского STRATCOM (Стратегического командования): «Американские власти считают недопустимым применение ядерного оружия в конфликте на Украине и полагают, что это было бы абсолютно неприемлемо как для Вашингтона, так и для остального мира». Обратим внимание на дату высказывания: 11 августа 2022 года, на фоне резкой активизации украинских обстрелов ЗАЭС. О чем эта дата говорит? Запад сознательно подводит ситуацию с безопасностью крупнейшей европейской АЭС к черте, чтобы поставить Москву перед выбором: остановить наступление там, где оно ведется, срочно перебросив все силы и средства для полного освобождения от киевских нацистов всей Запорожской области. Или решить проблему обстрелов применением по украинским артиллеристам, бьющим по АЭС, тактического ядерного оружия.

Повторим: это — не российское видение ситуации, это так, по всей видимости, «видят», а скорее мыслят в Вашингтоне, и именно эти мысли выбалтывает сановный американский флотоводец. Более того: первый вариант с остановкой наступления в этой схеме — тоже ловушка, ибо для произведения подобных действий «с чистого листа» потребовалось бы несколько недель, в течение которых угроза подрыва ЗАЭС оставалась бы реальной каждый божий день. Да мы и знаем, к чему уже привел такой же «маневр» ВСУ, когда часть сил была из Донбасса переброшена под Николаев, под анонсированное офисом Зеленского «наступление на Херсон». Результат: украинский фронт в Донбассе стал рушиться; ничего не получилось и на юге. А вынужденная обратная переброска войск была поймана российским наступлением на востоке «на противоходе».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Запад явно с помощью украинских обстрелов «разминает» ядерную тему, чтобы, вбросив этот аргумент, спровоцировать Москву и превратить его в козырь, развязывающий руки для масштабной эскалации конфликта в любом возможном направлении. Каком именно — даже гадать не будем. Чтобы не смешить профессионалов, у которых список таких направлений давно лежит на столе. Очень похоже, что сражение Запада с Россией на Украине приобретает тот самый характер «натянутой струны», которая, если «посильнее нажать, то лопнет» (как говорил гитлеровский генерал-фельдмаршал Манштейн про операцию вермахта под Курском).

В самом начале СВО ряд наиболее дальновидных экспертов указывал, что конечной целью политики западных держав на Украине является доведение военно-политической напряженности и конфронтации в мире до уровня Карибского кризиса 2.0. С тех пор ядерная тема не эксплуатировалась, и о ней не вспоминали. Начавшиеся неделю назад как по команде (впрочем, почему «как»?) обстрелы ВСУ Запорожской АЭС вынужденно возвращают нас именно к этому сценарию расширения конфликта. Как пойдет дальше — увидим.