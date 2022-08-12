Школы города Киева полностью отказались от использования русского языка. Об этом 12 августа со ссылкой на копию ответа главы департамента образования и науки Киевской государственной администрации сообщает издание «Клименко тайм».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

В документе сообщается, что в 2022–2023 учебном году школьные программы не предусматривают преподавания предметов на русском языке, а также изучения русского языка как предмета, в том числе факультативно.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Это единственная «победа» над русскими. Запрет языка», — отметил Игорь Z.

«Легче же. А то выучили русский и «косят» под своих. А так сразу понятно: вырусь», — отреагировал George S.

«Пусть отказываются!» — призвал Romich Z.

«Польский пусть учат!» — добавил Александр.

«Они реально ничего не понимают…» — пишет Маруся.

«Они отказались от русского [языка] на юге [Украины], теперь юг наш. Будет и Киев наш», — прокомментировал Влад.

«Если сейчас остановиться на каком-нибудь результате «минимум» в виде Херсона и Мелитополя, то это окончательное дооформление бандеровской нации и конец русского Киева…» — отметил Троян О.

«Так проще лапшу вешать будет», — отреагировал Mikhail.

«А проклятое советское метро в Киеве уже начали зарывать, как собирались?» — интересуется Владимир З.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«А зачем баранам что-то понимать? Им пастух нужен, а не образование», — с сарказмом добавила Katerina.

«Отказ от русского языка в школах Украины — это самообман. Они откажутся лишь от литературного нормативного общего диалекта русского языка, а сами как говорили на местном диалекте русского, который они назвали «украинская мова», так и продолжат и далее. Им надо на какой-то другой переходить, чтобы не осталось у них ничего русского», — считает Pol.

«Пусть польский язык осваивают, он им ой как в будущем пригодится!» — пишет Наталья.

«Иногда, честно, хочется, чтобы они на своей мове только говорили, чтобы не понимать эту дичь, которые они несут», — отметил Km.

«А русским газом пользоваться не брезгуют! Пусть уж перекроют трубу и своим партнерам в ЕС», — призвала «Смелая».

«Путь учат тот язык, куда на заработки поедут», — комментирует Светка М.

«Польский! Да, паны счастливы — холопы вернулись», — ответил ей Алексей.

«Представляю преподавание химии или алгебры или той же информатики на украинском. Хотя, о чем это я? Им же это не надо», — написала Ptichka.

«В русской Одессе это сделали ещё год назад. Русская литература стала иностранной, русский язык — факультатив 45 минут в неделю! В результате дети не знают толком ни русского, ни украинской мовы», — подытожил «Мультимедиа».