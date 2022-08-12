Польше хватит газа до декабря 2022 года, а потом страна столкнётся с дефицитом топлива на уровне 40%. Об этом 11 августа в эфире программы Onet Rano сообщил представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа в Польшу

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Быстрей бы декабрь!» — иронизирует Татьяна.

«Плевать! Сколько на их руках крови русских людей, любая попытка им энергоресурсы продать равна предательству!» — написал Eduard.

«Лечение голоданием и холодом может вправить мозги на место», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«А как это должно волновать россиян? У них свое правительство, пусть думают сами», — отметила Milya.

«Пусть померзнут все русофобы проклятые!..» — не выдержал Ваня.

«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост…» — смеется еще один участник обсуждения.

«Пока не написали «Польша», уже и думать забыли про ее существование», — отреагировала Alexandra.

«Нормально всё будет в Европе… Переживут они спокойно. Украину уже полгода содержит Запад, и ничего…» — считает RST.

Жан Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. 1858

«Ты сейчас серьёзно это? Почитай западные новости и поймёшь, что мы ещё недооцениваем то, что их ждет. Между прочим, Запад 8 миллиардов евро, которые обещал весной, до сих пор Зеленскому не перевёл. Он уже который день визжит от злости на них», — возразил ему (RST) «Н».

«Не будет нормально. Печки-буржуйки: срок доставки — семь месяцев. Пелеты в три раза дороже. Дров просто нет в продаже. Счёт за электричество в полтора раза больше, [за] газ — в два раза. Это ещё запасы газа есть. Их сейчас до декабря. У людей тоже пока накопления есть. В Германии их больше. В Италии расслоение колоссальное. Полно тех, кто на лимите. Ясно, что Европа не вымрет за зиму, но бедные взвоют», — ответила также ему (RST) Marussja.

«Уже «нормально». Если раньше люди в Англии замерзали, выбирая куда потратить деньги — на паб или на отопление (в основном пьющие), то в этом году будут выбирать между едой и отоплением, а это уже все подряд», — также добавил Андрей, отвечая на комментарий RST.

«Чем хуже — тем лучше», — не без сарказма написал Серёга.

«Они закачали в хранилища под завязку перед отключением и думали: надолго хватит…» — смеется Andr.

«Скачущий — да согреется! Аминь», — иронизирует Z O V.

«Кто не мерзнет, тот москаль», — смеется Winecatcher.

«Купят у Америки газ», — подытожил один из комментирующих.