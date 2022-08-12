Канцлер казначейства Великобритании Надим Захва заявил, что не планирует отказываться от налога на непредвиденные доходы организаций, потому что за счет него можно помочь населению пережить кризис инфляции и рецессию. Тем не менее министр иностранных дел и кандидат на должность премьер-министра Лиз Трасс встала на защиту компаний.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

«Та вещь, которую я совершенно не поддерживаю, это налог на непредвиденные доходы. Я считаю, что это лейбористская идея, он используется только во вред бизнесу. Он дает неверный посыл иностранным инвесторам и общественности», — сказала Трасс.

Она также считает, что прибыль компаний не стоит рассматривать как нечто «грязное и злое», потому что это противоречит консервативным принципам. Говоря о своей будущей экономической политике, Трасс продолжает ставить на первое место снижение налогов для населения.

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Пользователи не согласились с министром, потому что компании, для которых введен налог, являются поставщиками топлива и энергии, и они просто наживаются на людях во время кризиса.

«Неприличная прибыль, но какой ценой? Вы отбираете у людей средства к существованию, я бы сказала, что это очень хорошее описание чего-то злого», — прокомментировала @Mattsnowflake2.

«Ты права, Лиз Трасс, прибыль — это не плохо, а вот спекулировать и наживаться на людях — это плохо», — отметил @AdrianFaiers.

«Прибыль и злость не связаны, а вот жадность — это уже другое дело», — согласился @SunshineLOFC.

«Получать прибыль совсем не дурно, но когда ты заработал уже достаточно и продолжаешь, когда люди реально могут просто умереть этой зимой, не помогать этим людям — это дурно. Никто не завидует успешному бизнесу, но наживаться на трудностях своих покупателей и продолжать зарабатывать — это перебор», — считает @martinjohnson81.

В комментариях отметили, что Трасс неправильно понимает суть налога на непредвиденные доходы и поэтому его не поддерживает. По мнению пользователей, нельзя считать, что государство с помощью налога просто отнимает деньги у компаний.

«Лейбористы не хотят, чтобы богатых людей не было совсем, они хотят, чтобы люди перестали нищенствовать», — отметил @blunted_james.

«Да неужели будет так плохо, если бы все эти компании зарабатывали чуть меньше за счет того, что они будут платить своим сотрудникам нормальные зарплаты и не будут обирать своих потребителей до нитки?» — ответила @LardyBB2.

Policy Exchange Лиз Трасс

Ряд пользователей написал, что поддерживают налог на непредвиденные доходы только потому, что правительство не предлагает альтернативных вариантов борьбы с кризисом.

«Никто не говорил о том, что фирмы-поставщики энергии не должны зарабатывать. Людей беспокоит то, что в такое критическое время их оставляют без штанов, а правительство даже делать по этому поводу ничего не хочет», — объяснил @world_of_pies.

Часть пользователей считает, что налог надо было ввести раньше, возможно, кризис отразился бы на населении не так сильно, и экономика в Британии была бы устойчивее.

«Давайте еще раз, если бы Великобритания ввела такие же налоговые правила, как в Норвегии, с 2016 года у нас был бы лишний триллион фунтов от компаний-поставщиков нефти и газа. Ну и какого черта мы его не ввели?» — поинтересовался @carrahaggio.

Ряд комментаторов отметил, что налог на непредвиденную прибыль никаким образом не вредит нефтегазовым компаниям, а вот малый и средний бизнес от отсутствия налога действительно страдает.

«И чьему бизнесу он вредит? Многие малые предприниматели закроются, потому что они не смогут оплачивать счета за электричество. Просто представьте, к ним относятся парикмахерские, химчистки, кафе, салоны, фермы. Они все используют огромное количество энергии», — написала @JudithM96 706 054.

«Тори только заботятся о своих донорах и огромных корпорациях, которые платят минимум налогов, а не о малом и среднем бизнесе, которые платят огромные суммы и работают на благо британской экономики», — прокомментировал @jammysaint1.

Также пользователи посоветовали нанять в правительство экономических экспертов, которые действительно разбираются в экономике в отличие от министров, которые меняются ведомствами каждые полгода и отказываются от любых идей, которые предлагают другие партии.

«Возможный следующий британский премьер — единственный человек, который может ввести в действие любой план, и она только что сказала, что продолжит игнорировать идею, потому что её предложили лейбористы, как это делал Джонсон. Может быть, внепартийные эксперты — это не такая уж плохая идея», — считает @oddballwoofwoof.