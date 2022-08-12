Соцсети: британцы останутся без штанов при новом премьере
Канцлер казначейства Великобритании Надим Захва заявил, что не планирует отказываться от налога на непредвиденные доходы организаций, потому что за счет него можно помочь населению пережить кризис инфляции и рецессию. Тем не менее министр иностранных дел и кандидат на должность премьер-министра Лиз Трасс встала на защиту компаний.
«Та вещь, которую я совершенно не поддерживаю, это налог на непредвиденные доходы. Я считаю, что это лейбористская идея, он используется только во вред бизнесу. Он дает неверный посыл иностранным инвесторам и общественности», — сказала Трасс.
Она также считает, что прибыль компаний не стоит рассматривать как нечто «грязное и злое», потому что это противоречит консервативным принципам. Говоря о своей будущей экономической политике, Трасс продолжает ставить на первое место снижение налогов для населения.
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Пользователи не согласились с министром, потому что компании, для которых введен налог, являются поставщиками топлива и энергии, и они просто наживаются на людях во время кризиса.
«Неприличная прибыль, но какой ценой? Вы отбираете у людей средства к существованию, я бы сказала, что это очень хорошее описание чего-то злого», — прокомментировала @Mattsnowflake2.
«Ты права, Лиз Трасс, прибыль — это не плохо, а вот спекулировать и наживаться на людях — это плохо», — отметил @AdrianFaiers.
«Прибыль и злость не связаны, а вот жадность — это уже другое дело», — согласился @SunshineLOFC.
«Получать прибыль совсем не дурно, но когда ты заработал уже достаточно и продолжаешь, когда люди реально могут просто умереть этой зимой, не помогать этим людям — это дурно. Никто не завидует успешному бизнесу, но наживаться на трудностях своих покупателей и продолжать зарабатывать — это перебор», — считает @martinjohnson81.
В комментариях отметили, что Трасс неправильно понимает суть налога на непредвиденные доходы и поэтому его не поддерживает. По мнению пользователей, нельзя считать, что государство с помощью налога просто отнимает деньги у компаний.
«Лейбористы не хотят, чтобы богатых людей не было совсем, они хотят, чтобы люди перестали нищенствовать», — отметил @blunted_james.
«Да неужели будет так плохо, если бы все эти компании зарабатывали чуть меньше за счет того, что они будут платить своим сотрудникам нормальные зарплаты и не будут обирать своих потребителей до нитки?» — ответила @LardyBB2.
Ряд пользователей написал, что поддерживают налог на непредвиденные доходы только потому, что правительство не предлагает альтернативных вариантов борьбы с кризисом.
«Никто не говорил о том, что фирмы-поставщики энергии не должны зарабатывать. Людей беспокоит то, что в такое критическое время их оставляют без штанов, а правительство даже делать по этому поводу ничего не хочет», — объяснил @world_of_pies.
Часть пользователей считает, что налог надо было ввести раньше, возможно, кризис отразился бы на населении не так сильно, и экономика в Британии была бы устойчивее.
«Давайте еще раз, если бы Великобритания ввела такие же налоговые правила, как в Норвегии, с 2016 года у нас был бы лишний триллион фунтов от компаний-поставщиков нефти и газа. Ну и какого черта мы его не ввели?» — поинтересовался @carrahaggio.
Ряд комментаторов отметил, что налог на непредвиденную прибыль никаким образом не вредит нефтегазовым компаниям, а вот малый и средний бизнес от отсутствия налога действительно страдает.
«И чьему бизнесу он вредит? Многие малые предприниматели закроются, потому что они не смогут оплачивать счета за электричество. Просто представьте, к ним относятся парикмахерские, химчистки, кафе, салоны, фермы. Они все используют огромное количество энергии», — написала @JudithM96 706 054.
«Тори только заботятся о своих донорах и огромных корпорациях, которые платят минимум налогов, а не о малом и среднем бизнесе, которые платят огромные суммы и работают на благо британской экономики», — прокомментировал @jammysaint1.
Также пользователи посоветовали нанять в правительство экономических экспертов, которые действительно разбираются в экономике в отличие от министров, которые меняются ведомствами каждые полгода и отказываются от любых идей, которые предлагают другие партии.
«Возможный следующий британский премьер — единственный человек, который может ввести в действие любой план, и она только что сказала, что продолжит игнорировать идею, потому что её предложили лейбористы, как это делал Джонсон. Может быть, внепартийные эксперты — это не такая уж плохая идея», — считает @oddballwoofwoof.