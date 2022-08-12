Киевский режим, постоянно нанося удары по Запорожской атомной электростанции, толкает мир на грань ядерной катастрофы. Об этом 11 августа заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

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Заявление Небензи обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что США плевать на то, что Европе и Украине может угрожать катастрофа из-за ситуации с Запорожской АЭС. Были и те, кто не понимает непосредственных исполнителей обстрелов по АЭС, о чём эти люди думают, если в случае катастрофы в первую очередь пострадает население подконтрольной части Украины?

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«Вот и дали американцы обезьяне гранату!» — отреагировал Николай.

«Неважно, на кого ляжет ответственность! Потому что никто отвечать не будет! Важна жизнь людей. Но это не волнует Америку… Она далеко», — отметила Татьяна А.

«Банальный шантаж от страны 404 (Украины — М. Р.). Типа, пока вы будете на АЭС, мы будем её бомбить, пока вы не уйдете, а если бомбанет, то это не мы, это вы не ушли, и в таком духе… Украина обрекает своих же граждан на мучения… Чем ближе будет конец киевского режима, тем серьезнее будут провокации, я уже понял, — им всё по барабану, они пойдут на любые жертвы», — пишет Юрий.

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«Россия должна перестать уже цацкаться с киевским режимом. Где удары по центрам принятия решений, чего ждёте?.. Не только Западу, но и Киеву наплевать на… миллионы [потенциальных жертв], — для них важно затянуть конфликт как можно дольше», — комментирует новость Vavi.

«Не хотят они ничего слышать…» — добавила Алла Г.

«Америка далеко и до фени!.. А соседи Украины для них — люди второго сорта!» — прокомментировала Jeanna.

«Им (США — М. Р.) и на Европу плевать. Если Европа будет молчать, то, значит, согласна умирать», — написала Sofiya.

«Конечно, решать с… [киевским режимом] нужно радикально. Они неадекватные, освободить от этих идиотов нужно всю территорию», — призвала Злата В.

«Всё равно будут бить. Хозяевам плевать и на ЕС, и на Украину», — отреагировал Сергей С.

«Полное впечатление, что мир это вполне устроит. Европа думает, если и будет что, то затронет только Болгарию и Румынию. Идиоты», — не выдержал Sergey P.

«А я вот не понимаю. Нет, ну с теми, кто отдаёт команды из Вашингтона, всё понятно. Их не заденет. Но вот те, кто нажимают на кнопку где-то неподалёку от ЗАЭС, они о чём думают?..» — задумалась Ekaterina L.

«Украина — самоубийца. Стрелять по АЭС — это надо быть отмороженными… Не дай Бог попадут куда не нужно, и тогда точно всем хана», — подытожил Pr D.