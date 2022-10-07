В последнее время некоторые называющие себя востоковедами завсегдатаи расплодившихся в нашей стране телевизионных «ток-шоу» заговорили о якобы готовности Японии провести против России «специальную военную операцию» с целью захвата Курильских островов. Есть и такие, кто утверждает, что уже сегодня так называемые «морские силы самообороны» без ядерной составляющей сопоставимы или даже превосходят по мощи и боевым возможностям Тихоокеанский флот России. А значит-де, в Токио может появиться соблазн воспользоваться преимуществом и под прикрытием союзных ВМФ США совершить молниеносный десант на наши дальневосточные территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В связи с этим привлекло внимание данное газете «Московский комсомолец» интервью не очередного диванного стратега, а специалиста, полковника в отставке Анатолия Иванько, представленного в одном из изданий как «востоковед, переводчик, человек, много времени работавший в Стране восходящего солнца».

Корреспондент «МК», беря, что называется, быка за рога, сразу спросил собеседника по поводу заявлений о том, что-де визит Нэнси Пелоси на Тайвань «может якобы подтолкнуть Японию к неким активным действиям против «возбудившегося» Китая и союзной с ним России».

«Логику подобных рассуждений я «расшифровал» следующим образом, — говорит полковник. — Китай в связи с последними событиями на Тайване начал «играть мускулами». Свой решительный настрой он продолжит поддерживать, проводя совместные морские учения с Россией. А это вроде бы уводит акцент ее военных забот в более южные районы. Если там, на юге, «полыхнет» реальный конфликт между Большим Китаем и Тайванем, то в него наверняка вмешаются третьи страны — те же потенциальные участники выстраиваемого ныне в Тихоокеанском регионе «оборонного альянса». Вот тогда «под шумок» можно попробовать Японии быстро и успешно решить силовым способом «проблему северных территорий».

Однако, по моему глубокому убеждению, руководство нашей соседки — островной страны, никогда не решится на подобную авантюру».

Army.mil Солдаты 22-го пехотного полка японских сил самообороны

И тут мнение Иванько совпадает с недавним опровержением автором этих строк алармических «предупреждений» об угрозе японского нападения на Россию.

Доводы военного эксперта сводятся к следующему:

«Шумиха по поводу возможного вторжения армии Японии на южные Курилы обострилась в связи с событиями на Украине, националистический режим которой японцы поддерживают довольно активно. Действительно, у японских «ястребов» зачесались руки, глядя на Украину, которая, по их мнению, не испугалась мощи России и сопротивляется как может. В связи с этим на островах даже пошли разговоры, что, мол, южные Курилы не такой уж крепкий орешек, и его можно «расколоть» стремительным десантным броском. Мотивировка у реваншистов следующая: на островах ограничены людские и военные ресурсы, а потому десантная операция будет обречена на победу.

Но подобные шапкозакидательские настроения безнадежно устарели. Южные Курилы уже давно не те полузаброшенные территории, где, кроме пограничников да рыбаков-сезонников, никого нет в округе на сотни километров. Нынешнее руководство России позаботилось о надежной обороноспособности архипелага. Различные виды войск постарались обеспечить возможность вести здесь эффективные боевые действия в отрыве от основных сил, причем акцент сделан именно на противодесантную оборону».

mil.ru Учения ВС РФ на островах Курильской гряды и Сахалине

Иванько обращает внимание на то, что российские специализированные ракетные комплексы вполне могут купировать возможности атакующей стороны при проведения ею десантных операций как с моря, так и с воздуха. Причем нельзя забывать и о возможности воздействия на десанты в местах их погрузки на корабли и самолеты. Такое воздействие будет точечным и высокоэффективным… Кроме того, у вооруженных сил Японии имеется не так уж много средств доставки десантов к району боевых действий. Зато в состав нашего Тихоокеанского флота входят большие и малые десантные корабли, отлично зарекомендовавшие себя во время учебных походов, отмечает эксперт.

Так что остается в силе мой совет телеведущим и редакторам «ток-шоу» тщательнее подбирать участников своих нацеленных на миллионы телезрителей передач. Ибо неквалифицированные алармические высказывания дилетантов так же вредны, как недооценка противника.