«Японский десант» на Курилы пока отменяется
В последнее время некоторые называющие себя востоковедами завсегдатаи расплодившихся в нашей стране телевизионных «ток-шоу» заговорили о якобы готовности Японии провести против России «специальную военную операцию» с целью захвата Курильских островов. Есть и такие, кто утверждает, что уже сегодня так называемые «морские силы самообороны» без ядерной составляющей сопоставимы или даже превосходят по мощи и боевым возможностям Тихоокеанский флот России. А значит-де, в Токио может появиться соблазн воспользоваться преимуществом и под прикрытием союзных ВМФ США совершить молниеносный десант на наши дальневосточные территории.
В связи с этим привлекло внимание данное газете «Московский комсомолец» интервью не очередного диванного стратега, а специалиста, полковника в отставке Анатолия Иванько, представленного в одном из изданий как «востоковед, переводчик, человек, много времени работавший в Стране восходящего солнца».
Корреспондент «МК», беря, что называется, быка за рога, сразу спросил собеседника по поводу заявлений о том, что-де визит Нэнси Пелоси на Тайвань «может якобы подтолкнуть Японию к неким активным действиям против «возбудившегося» Китая и союзной с ним России».
И тут мнение Иванько совпадает с недавним опровержением автором этих строк алармических «предупреждений» об угрозе японского нападения на Россию.
Доводы военного эксперта сводятся к следующему:
Иванько обращает внимание на то, что российские специализированные ракетные комплексы вполне могут купировать возможности атакующей стороны при проведения ею десантных операций как с моря, так и с воздуха. Причем нельзя забывать и о возможности воздействия на десанты в местах их погрузки на корабли и самолеты. Такое воздействие будет точечным и высокоэффективным… Кроме того, у вооруженных сил Японии имеется не так уж много средств доставки десантов к району боевых действий. Зато в состав нашего Тихоокеанского флота входят большие и малые десантные корабли, отлично зарекомендовавшие себя во время учебных походов, отмечает эксперт.
Так что остается в силе мой совет телеведущим и редакторам «ток-шоу» тщательнее подбирать участников своих нацеленных на миллионы телезрителей передач. Ибо неквалифицированные алармические высказывания дилетантов так же вредны, как недооценка противника.