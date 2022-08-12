Активное обсуждение в социальных сетях вызвала информация о том, что зерно с Украины не идёт в голодающие страны, а кормит Европу.

(сс) Atlas Green Голодающая Африка

Согласно изученным маршрутам судов, пока ни один сухогруз с украинским продовольствием не направился в голодающие страны, сообщает SputnikLive.

По имеющейся информации, из 375 тысяч тонн вывезенного с Украины продовольствия 217 тысяч досталось европейским покупателям.

«Что и требовалось доказать», — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Ксения Л.

«Очевидное и вероятное», — иронизирует Валерий Ю.

«Евронацисты не хотят голодать», — пишет Сергей С.

«А кто-то в этом сомневался? Серьёзно?» — задаёт вопрос пользователь с ником «Эксперт».

«Европа и есть теперь голодающая», — смеётся Ш. М.

«Не, ну а чего вы хотели от корпорации лжи???» — не удивлён Rv.

«Обратно в этих кораблях поедет оружие. Было сразу очевидно, что зерно — просто предлог», — считает Юлия.

«Европе всё равно на все голодающие страны», — сделал вывод Виктор.

«Да Европа никогда не заботилась о людях Африки, а их высказывания — это просто пыль в глаза и показуха, какие мы типа сочувствующие», — рассуждает Vad. N.

«Что ещё нужно, чтобы люди наконец-то перестали верить Западу?» — задаётся вопросом ещё один пользователь.

«Да Европа сейчас скупит дешёвое украинское зерно и продаст втридорога бедным странам Африки», — подчеркнул Артур Б.

«Где вы видели, чтобы капиталист думал о голодном народе, он думает о прибыли и продаст тому, кто больше заплатит…» — выразил своё мнение Влад.

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

«Врать — это естественное состояние Запада», — пишет Андрей П.

«Какой кошмар, Европа больше всех кричала о голоде в Африке, какие циничные!» — подытожила обсуждение Ольга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев заявил о том, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.

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