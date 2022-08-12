Известие о том, что после начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«На западе и в Америке любят считать чужие деньги, им наплевать на людей», — заметил Алексей Поняев.

«Это на Украине они убыточные были. В СССР — это были локомотивы экономики. Уголь, сталь высокого качества, электроника. Но и сельское хозяйство там очень выгодно. Это виноград и рис, а не только картофель. И курорт — не только Крым, но и Донбасс. А когда мозгов нет, то и кимберлитовая трубка убыточна», — поделился Павел Тонких.

«Зеля, начинай рвать волосы на попе! Скоро ты потеряешь и голову», — считает Елена.

«В США уже начали считать упущенную прибыль от разграбления бывшей Украины», — иронизирует Михаил.

«Пусть лучше готовят карты с ресурсами Аляски», — советует Федор.

«Американская «демократия» подсчитывает убытки», — заметила Тамара.

«Маленькая поправочка. Не взяла, а вернула! Разница существенная», — отмечает Юрий.

«Это Россия вернула украденные западом месторождения на 12 триллионов», — поддерживает Игорь Рогатин.

«Звучит фантастически, но даже если реальность в 10 раз меньше, это хороший ответ на украденные у нас полтриллиона», — рассуждает Юрий Стиг.

«Ну всё… зачем проговорились? Теперь Зеля помножит на 10 и начнёт клянчить», — смеется Игорь Жаворонков.

«А толку от этих месторождений Украине? Она не осваивала эти ресурсы. Кроме как уголь. И то осваивал мужественный народ Донбасса», — заметил Иван Подгорный.

Вагоны с углем

«Русские солдаты там жизни спасают, а американцы всё деньги пересчитывают!» — заметила Светлана.

«Это русские земли, и мы их никогда Западу не отдадим! Мы возвращаем своих русских людей со своими землями!» — отмечает С.

«Американским воришкам не спится, нет покоя, не даёт Россия. Она ещё и грозится своим оружием и правдою своею. А ведь ещё совсем недавно президент Обама называл её обычной региональной державой, а сегодня Россия совершенно никого не боится, верит в себя и считает США петухом, которому только что отрубили голову, а он ещё некоторое время довольно бойко бегает кругами по двору, воображая себя в прекрасной форме..» — поделился мнением Иван Губанов.

«Не хозяин тот, кто не знает своего хозяйства. А еще: кто первый взял, того и тапки. Россия просто возвращает свои Земли, подаренные верхушкой в свое время, после 1917 года. После подарков 1917 года, когда на немецкие деньги устроили переворот в царской России», — считает Роман.

«Люди — золото!» — замечает Ирина Балашова.

«Это Русская земля, по ошибке досталась Украине. Теперь все встаёт на свои места. Донбасс, Россия с вами!» — отметила Наталья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washington Post, ссылаясь на некие данные канадской аналитической компании SecDev, известила, что под российским контролем сейчас находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов, включая необходимый для производства аккумуляторов литий.

Также отмечается, что их потеря Киевом затруднит западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая.

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