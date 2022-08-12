Заявление министра иностранных дел КНР Ван И о том, что борьба США с более чем 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится, получило неоднозначную оценку в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«США уже проиграли по всем фронтам», — считает У.

«Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США, США пока сильная держава, и им наплевать на доверие», — поделился мнением Александр Микрюк.

«США уже показали, во что они ставят слова китайцев, смысл говорить еще?» — спрашивает Станислав Змачинский.

«У США дома-то назревает гражданская война, а они ещё вмешиваются в дела других стран», — заметила Алена Колосова.

«Зачем на Тайвань-то санкции накладывать? Давно уже всем понятно, что санкции — не решение конфликта», — заметил Андрей Михайлов.

«Китайцы числом возьмут. Ну и, кстати, если им удастся разыграть патриотическую карту в этом противостоянии, Тайвань тоже может добровольно поплыть домой, в конце концов, на Тайване живут китайцы, и в Китае тоже живут китайцы. И только амеры вечно лезут повсюду и дробят национальные государства по принципу «разделяй и властвуй», — заметила Галина.

RattleMan Тайваньские демонстрации за единство КНР

«Это первое или 1001-е предупреждение Китая?» — иронизирует Владимир.

«Это было последнее, последнее китайское предупреждение», — поддерживает Николай Мишин.

«США миром дать звездюлей, и будет везде тихо и спокойно!» — предлагает Сергей Попов.

«У США пупок развяжется на два фронта. Китай, не тяни», — призывает Алексей Седов.

«С Гонконгом у США не вышло. Хотя как поджигали… не выйдет и с Тайванем», — считает Игорь.

«Отличие китайской армии от любой другой в том, что китайцев натаскивают специально для войны», — считает Ричард Гиря.

«Если Америка перестанет покупать товары у Китая, то недолго Китай продержится. Поэтому Китай может только предупреждать», — поделился мнением Сергей Пенкин.

«США не смогут ничего противопоставить Китаю, они это знают, поэтому будут воевать экономически», — предположил Денисий Мизгирев.

«Китай не просто пугает, никогда они не вели такую точную и острую риторику, ведь США довели до этого», — считает Аделя Рубцова.

«Если Китай захватит Республику Китай, то он захватит и северные территории», — отметил Евгений Есенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая предупредил США, что их борьба против почти полутора миллиарда китайцев «ни в коем случае добром не кончится». По словам Ван И, ответные меры Пекина на визит на Тайвань столь высокопоставленного американского политика, как Пелоси, обоснованы, рациональны, необходимы и уместны.