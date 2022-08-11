Одно дело, когда успешный спортсмен, чемпион мира или как минимум призер многочисленных соревнований позволяет себе определенную долю высокомерия, и совершенно другое дело — видеть нечто подобное от его сына, который едва вытягивает уровень второй лиги. Это сравнение как нельзя лучше подходит для того, чтобы понять саму суть предложения европейских политиков прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

Тема эта продолжает оставаться в числе самых популярных в российском сегменте Telegram. Не успело пройти удивление авторов популярных каналов от слов премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Евросоюза — это не рядовая возможность, а «привилегия», как ей начали вторить другие западные политики.

«Бывший посол США в РФ Макфол заявил, что каждый гражданин России, желающий поехать в «свободную страну», должен заплатить «налог или дополнительный сбор», который пойдёт в «фонд восстановления Украины», — сообщил телеграм-канал «Кремлёвский кейс».

Если на слова премьер-министра Эстонии администраторы популярных сообществ отреагировали с иронией, то прочитав подобное от политика из США, многие из них задались вопросом, есть ли вообще у западного истеблишмента связь с реальностью.

Аналогичную точку зрения высказали и пользователи российского сегмента Telegram, которых ничуть не расстроила перспектива лишиться возможности тратить свои деньги в Париже, Берлине или Брюсселе. Но практически в каждом комментарии сквозило непонимание того, откуда в западных политиках такая уверенность в ценности их стран. С чего вдруг европейские бюрократы так сильно уверовали в исключительность своих государств, которые ни по качеству жизни, ни по уровню сервиса, ни по структуре экономики и близко не имеют тех преимуществ над остальным миром, что были у них ещё лет 30-40 назад? Пожалуй, лучше всего эту мысль в своем телеграм-канале высказал популярный блогер Анатолий Шарий.

«Я думаю, что несчастные, лишенные возможности за 50 евро получить салат из трех листьев подвявшей капусты с тремя размороженными креветками в парижском ресторане, насладиться стаями потрясающе умных крыс под Эйфелевой, взять пропуканный лежак на пляже, получить гостишку пять звезд с уровнем трех, выбитое окно в машине в первую же ночь пребывания в центре столицы какого-то милого государства, после этого получить разводящих руками «бывает, тут так всегда» полицейских, незабываемые виды бомжей и спящих под ногами нищих, получив другие прелести, но открыв для себя иные направления, БУДУТ СИЛЬНО УДИВЛЕНЫ. И самое плохое — поняв, что в той же Азии сервис ушел намного дальше, они не вернутся. Высокомерие тех, кто считает, что красота горных озер или архитектуры, которая создана НЕ ИМИ, является эксклюзивом, позволяющим рассказывать о «привилегии посещения», не вызывала бы удивления в 17 веке. Но в 21 веке — это очередной привычный выстрел в ногу себе», — написал канал «Анатолий Шарий».

(сс) Rc1959 Мигранты в Париже

Схожую точку зрения высказал телеграм-канал «АДЕКВАТ Z». По его мнению, введя запрет на выдачу виз, Евросоюз получит результат обратный своим ожиданиям и в очередной раз убедится, что в современном мире есть немало альтернатив Западу.

«Целевая аудитория — пара-тройка миллионов любителей кататься по Европе — не пойдет сносить власть, чтобы капитулировать и после этого кататься по Европе невозбранно. Она просто наглядно убедится (и многие на этой почве изменят жизненные установки), что война ведется против всех нас до единого и никаких хороших русских для противника нет и не будет. Последнее, кстати, красноречиво подтверждает истерика, уже разгоняемая по теме, кажется, всей сворой эмигрантов с рукопожатными лицами», — написал автор поста.

Администратор ТГ-канала отмечает, что понять поведение мигрантов, негативно высказывавшихся в отношении России и превозносивших все западное можно понять — вслед за запретом выдачи новых виз может последовать аннулирование действующих, потом — видов на жительство, а там и до поголовных конфискаций и интернирований на достаточном основании наличия неправильного паспорта будет не слишком далеко.

«Важно, повторю, начать, а там покатится — логика всех таких шагов абсолютно одна и та же, и решаться на каждый следующий будет не труднее, а легче. Попытки хоть как-то соотнестись с правом, хоть европейским, хоть общегуманитарным, скорее всего, задавят в самом зародыше, после чего останется только действовать такт за тактом — просто потому, что им кажется, что могут», — высказал свое мнение автор поста.

Отметим, что вопрос отмены выдачи виз гражданам России всерьез рассматривается в Евросоюзе. Причем эта мера может стать одной из составляющих нового, седьмого по счету, пакета санкций. Удивляться здесь не стоит: ЕС уже исчерпал свой потенциал экономических ограничений в отношении России, а чтобы не выглядеть совсем уж беспомощным, вполне может ввести визовые ограничения, дескать, смотрите, я ещё способен лишать тех, кто мне не нравится, «привилегий».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

«В Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета санкций против России, в том числе вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявили в правительстве Германии», — написал телеграм-канал «RT на русском».

Есть у этого процесса и обратная сторона. Как считает автор ТГ-канала «Рубеж и Zа Рубеж», инициатива отменить выдачу виз гражданам России призвана не столько «наказать» население страны, сколько изолировать жителей Евросоюза от граждан с традиционными ценностями, которые стали чуждыми для современной западной идеологии.

«Повторю ещё раз: это не Россию и русских отгораживают от Европы, а европейцев — от России и нормальных людей, которые крайне неудобны стремящимся переиначить мир глобалистам. Их задачи по насаждению неолиберальных античеловеческих извращений и в части, касающейся собственно человека, и в общественной сфере, включая установление тотального контроля над обществом, требуют пресечь общение с той страной, где продолжает жить нормальность, где сохраняется культура, где мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, где действительно уважается свобода совести», — сообщил ТГ-канал.

Автор поста отметил, что внутри своих стран бюрократия ЕС тоже действует в этом ключе: она изолирует неугодных ей политиков и простых граждан, выступающих за сохранение нормальности, а вовне, чувствуя опасность, исходящую от России для своих планов, она попытается вновь опустить железный занавес.

«В этой связи, продумывая ответные меры на возможный запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам, я бы не советовал идти по пути полной взаимности. Понятно, что приток в нашу страну её откровенных врагов и людей с нетрадиционной ориентацией и разного рода извращениями надо пресечь, но нормальным европейцам въезд в Россию закрывать не надо. Уверен, что немалая их часть скоро из Европы побежит к нам. Уже бежит», — подытожил «Рубеж и Zа Рубеж».