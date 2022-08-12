США и ЕС хотят превратить Казахстан в моноэтническое государство
Западные фонды активно взаимодействуют с элитами и экспертным сообществом Казахстана. Программы по поддержке казахского языка и изучению истории направлены на ухудшение отношений с Россией и отъезд из Казахстана всех национальных меньшинств. Об этом в интервью ИА REGNUM на условиях анонимности рассказал бывший казахстанский чиновник.
ИА REGNUM: Какие неправительственные организации работают в Казахстане?
Неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование, в Казахстане очень много. Наибольшую активность проявляют США и Великобритания через Фонд Сорос-Казахстан (организация, признанная в РФ нежелательной), USAID (организация, признанная в РФ нежелательной), British Council (Британский совет) (организация, признанная в РФ нежелательной), фонд Фридриха Эберта (организация, признанная в РФ нежелательной) и так далее. У всех свои целевые аудитории, партнеры и стратегические цели.
С политическими и бизнес-элитами работают фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) и Британский совет (организация, признанная в РФ нежелательной). Фонд Эберта (организация, признанная в РФ нежелательной) работает с научным и экспертным сообществом. Они пытаются формировать и влиять на мнение экспертов, в том числе и не публичных.
ИА REGNUM: С кем из элит работали и по каким проектам?
С Даригой Назарбаевой, Булатом Утемуратовым и другими. Эти два персонажа до недавнего времени выступали в качестве внутриэлитных координаторов и посредников. С Тимуром Кулибаевым они не работали. Он считался «человеком Токаева», и на него ставку никто не делал.
Самый известный проект, который финансировали западные фонды, — возвращение казахстанцев из Сирии и Ирака. Этот проект, точнее, эти люди сыграли свою роль в январских событиях в Казахстане (попытка переворота в начале 2022 года — Прим. ИА REGNUM). Боевики, имеющие боевой опыт и направляемые людьми из окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева, выступили против действующего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
ИА REGNUM: Западные структуры после январских событий успели подружиться с новой элитой, которая пришла на смену назарбаевским кадрам?
Как минимум они сохранили связи с лидерами национал-патриотических групп в Казахстане. Например, к условно национал-патриотическим влиятельным игрокам относится госсоветник Ерлан Карин. Он, будучи главой КИСИ (Казахстанский институт стратегических исследований), активно работал по научно-экспертной линии с США, странами Европейского союза, Великобританией и Турцией.
То есть базовые связи с новой элитой у иностранных фондов есть, сейчас они будут их расширять, чтобы повысить эффективность своей работы по влиянию на ключевые сферы Казахстана.
ИА REGNUM: Например?
Наверное, вас как российское издание больше интересуют проекты, направленные на отношения Казахстана и России. Я бы не стал привязывать это направление работы к новой команде в Акорде и президенту Токаеву.
Подобная работа велась и при Назарбаеве, причем достаточно активно. Динамику можно проследить по нескольким ключевым направлениям, которые финансировали США, ЕС и Великобритания. Это проекты по «декоммунизации и деколонизации» Казахстана и связанные с ними языковые и исторические инициативы.
Например, Берик Абдыгалиулы, который до недавнего времени был депутатом парламента Казахстана, долгое время получал деньги от западных фондов на поддержку и развитие казахского языка. В прошлом году он выступил инициатором «реабилитации участников Туркестанского легиона». Он избирался по списку партии «Нур Отан» (партия власти — Прим. ИА REGNUM).
ИА REGNUM: Что в Казахстане подразумевается под «деколонизацией»?
Сокращение использования русского языка, лишение его текущего официального статуса. За этим, по замыслу национал-патриотов, должен последовать отъезд из страны представителей национальных меньшинств. В конечном счете Казахстан планируется превратить в моноэтническое государство.