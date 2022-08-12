Рейд ФБР в имении экс-президента США Дональда Трампа, возможно, только сыграет ему на руку — увеличит шансы на успешное переизбрание в 2024 году, заявил эксперт в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Шум вокруг рейда в имении Трампа укрепил имидж экс-президента среди республиканцев, считает Энди Сурабиан, стратег Республиканской партии и бывший сотрудник Белого дома при администрации самого Трампа.

«Я никогда не видел, чтобы настроения среди республиканцев так раскалялись, и это явно заставляет республиканцев встать на его защиту. По иронии судьбы, все нападки демократов на Трампа, начиная со вчерашнего рейда и заканчивая слушаниями в комитете 6 января, не приводят ни к каким политическим результатам, кроме того, что избиратели-республиканцы останутся буквально привязанными к его персоне», — объяснил стратег.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Правда в том, что если такое беззаконие случается с людьми, которые представляют нас, то, следовательно, это происходит и с нами. Когда ФБР устроило облаву на Трампа, они устроили облаву на каждого американца, который не одобряет работу администрации Джо Байдена», — пишет Accountability114.

«Прежде я рассматривал другие кандидатуры. Но не сейчас! Я на 100% поддержу Трампа, если он будет баллотироваться. У меня открылись глаза. Есть причина, по которой они так отчаянно хотят, чтобы ему запретили баллотироваться в президенты», — указывает mic1 024 403.

«Я бы предпочел иметь кого-то с такой же политикой, как у Трампа, но умеющего вести себя профессионально.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Однако Демпартия, по сути, объявила войну. Я буду поддерживать Трампа весь день напролет. Левые полностью потеряли рассудок. Я не понимаю, как кто-то может этого не видеть», — размышляет Chris_Cornell_is_GOD.

«Олигархи захватили нашу политическую систему. Все мы будем зависеть от государственных подачек, независимо от того, как долго мы работали и копили на пенсию», — беспокоится ivotedrepublican.

«Я определенно буду голосовать за Трампа, но я не могу поверить, что всё еще есть люди, которые считают, что Байден отлично справляется со своей работой», — удивляется Karoni67.

«Теперь я точно голосую за Трампа. До этого был не уверен, надеялся на другой вариант. Но теперь очевидно, что другого варианта нет», — подчеркивает platopus.

«Думаю, демократы действительно так боятся Трампа!!! Я полагаю, что отмена постановления об абортах не оказала того влияния на промежуточные выборы, на которое надеялись демократы, поэтому им нужно что-то придумать, чтобы дискредитировать Трампа», — предполагает ajzjmsmom.

«Еще один подарок от демократов! Спасибо, что сделали решение избирателей еще более легким! Этот последний трюк настолько прозрачен, что не сработает работать в их пользу. Даже люди в их собственной партии понимают это. Если вы демократ и не в ярости и не смущены этим последним шагом, вам следует спрыгнуть с корабля и перейти к республиканцам. Все, кто верит в права и свободу, добро пожаловать в Республиканскую партию», — пишет cathya724.

Ранее главный юрист президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас заявил, что после рейда ФБР Дональда Трампа потенциально могут лишить права вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.