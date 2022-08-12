Заявление заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Ивана Нечаева о том, что пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«Кто бы сомневался, что это всё — одна большая махинация», — отметил Кирилл С.

Многие пользователи удивлены тому, что подобная картина стала откровением для представителей российского МИД.

«Заставляет сомневаться? Да уже давно известно, что западным странам ни в одном вопросе нельзя доверять», — отметил Мишка С.

«Это было ожидаемо. Или кто-то думал, что США тратили столько сил и ресурсов для того, чтобы каких-то африканцев накормить? Смеётесь, что ли?» — спрашивает Наталья Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Некоторые комментаторы отмечают, что такой исход — закономерность, которая прямо вытекает из логики западных стран. Англосаксы присваивают всё себе и подкармливают исключительно своих союзников.

«Так всё правильно. Сначала на Запад — лучшим друзьям Украины, которые могут заплатить больше, а потом или Африке с надбавочной стоимостью, или через распил демократических бюджетов на помощь той же Африке с тройной надбавочной стоимостью. А потом в голоде всё равно Россию обвинить, которая тут вообще не при делах. Схема всем понятна», — написал Дмитрий В.

«Не удивлён, вообще ни разу. Даже Россия, являясь периферией Запада, все свои сверхдоходы от нефти и газа вкладывала не в экономику страны, а в банки Запада. В итоге они получали и ресурсы, и деньги на свою экономику. Тут тоже самое. Африка получит зерно после того, как Запад вдоволь наестся», — указывает Михаил И.

Часть людей всё же напомнила, что Запад обвинял Россию в том, что мы якобы препятствовали провозу украинского зерна и тем самым провоцировали голод в странах Африки.

M.government.ru Зерно

«А как они там все говорили, что хотят помочь Африке. Как же Африка без Украины? А вот оно что, на самом деле-то!» — удивляется Виктор Т.

«А какие песни пели! Россию обвиняли в том, что она провоцирует продовольственную катастрофу мировых масштабов! И что на деле мы видим? Они всё это время нам брехали!» — считает Наталья М.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому государству следует подставить плечо африканским странам, которые ещё успеют натерпеться от своих западных колонизаторов.

«России следует держать курс в африканские страны. Скоро там Запад устроит очередной голод. У нас же будет как раз возможность помочь африканцам и заручиться их поддержкой. Регион очень перспективный. Если Россия крепко вцепится в Африку, то наша империя расцветёт», — уверен Алексей Д.

Напомним, 11 августа заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев заявил на брифинге о том, что пункты назначения судов, которые выходят с зерном из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заставляют сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.