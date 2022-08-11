Решение латвийского парламента объявить Российскую Федерацию «государством — спонсором терроризма» спровоцировало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Это был коварный укус! Ниже щиколотки!» — пишет Сергей Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Латвия ведёт себя самым мерзким и в то же время оголтелым образом, позволяя себе совершать поступки, противоречащие как международному праву, так и здравой логике.

«Скоро вся Европа приползёт к нам на коленях, зима то уже близко. Но Латвии мы свои двери больше не откроем, никогда», — отмечает Данил М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Некоторые комментаторы отмечают, что Латвия как государство не имеет более никакого веса в этом мире, потому что практически полностью осталась без населения, которое уехало куда глаза глядят, а также из-за полной потери суверенитета, которого лишили эту страну Соединённые Штаты Америки.

«За довольно недолгую историю своего сейма Латвия потеряла населения в 10 раз больше, чем за всю Вторую мировую. Вот что является настоящим терроризмом, пусть и внутренним. За что, собственно, марионетки сеймовского политбюро и получают очень неплохие госдеповские бонусы», — считает Олег Д.

Часть людей полагает, что после таких политических жестов Латвии не стоит рассчитывать на российские энергоресурсы.

«Таким образом, идиоты в правительстве Латвии лишили себя российских ресурсов и продовольствия. И я надеюсь, что наше правительство на этом не остановится», — указывает Наталья Г.

Ряд пользователей указывает на то, что такие решения делают больно только самой Латвии, в то время как России вообще нет дела до мнения этой карликовой страны.

«Да пусть объявляют сколько угодно. На что это влияет? Ни на что. Те ещё нацики. Всегда были и будут», — поделилась своим мнением Елена О.

«Прибалтика ничего не решает, вот и вякает. Те же США не торопятся также поступать, потому что понимают, что разрыв дипломатических отношений — это минимум, к которому могут привести такие абсурдные выпады», — подметил Бронислав Т.

Нашлись и те, кто вообще не был удивлён сегодняшним настроениям в руководстве Латвии, потому как им известно, что фашистские коллаборанты долго ждали момента, чтобы вернуться и попытаться совершить свой чёрный реванш.

«Латвия — страна, поддерживающая фашизм. Надо принять такой закон, согласно которому это будет зафиксировано в юридических документах и за сотрудничество с нацистами будут людей наказывать», — предлагает Edik K.

«Латвия, которая сносит памятники нашим Великим освободителям их крохотной страны, будет нас еще в чем-то вообще обвинять? Эти мелкие шавки, которые продались с потрохами Западу, мечтают о том, чтобы оказаться когда-нибудь чем-то большим, чем просто прислугой своего хозяина», — указывает Вова З.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

«Вся Прибалтика не может простить Советскому Союзу освобождение их от немцев. Как их буржуазия помогала немцам и боролась со своим же народом! Вот это было дело! А что принесли «совки»? Равенство? Братство?» — издевается Нина Р.

Напомним, 11 августа пресс-служба сейма Латвии сообщила о том, что латвийский парламент объявил Российскую Федерацию «государством — спонсором терроризма».