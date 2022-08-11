Цены на бензин в США 11 августа упали до самого низкого уровня с марта — ниже $4 за галлон (3,785 литра), однако эта новость не принесла большого облегчения американцам, страдающим от инфляции, выражающейся в росте цен на всё: от продуктов питания до арендной платы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times, при этом выразив негодование по поводу высоких расходов и попыток крупных компаний разжиться на потребителях.

«Всё это просто позор! Рекордные прибыли компаний и рост цен идут рука об руку. Я могу ехать по дороге, и на каждой станции будет одна и та же цена, чего раньше не было. Если правительство действительно хотело что-то сделать во время этого кризиса, оно должно было сделать всё возможное для снижения цен на дизельное топливо, чтобы помочь автотранспортной отрасли, а не снижать добычу нефти», — пишет Charles.

«Мне кажется, что вы не понимаете, что за последние два года наша страна пережила несколько глубоких экономических потрясений, которые привели всю нашу экономическую систему в беспорядок. Похоже, что сейчас части этой системы возвращаются в строй с помощью нашего правительства. Я знаю, что действующий президент берет вину на себя, но в значительной степени президент Байден унаследовал очень плохую ситуацию, мягко говоря. Он делает лучшее из этой ситуации, гораздо лучше, чем если бы его предшественник был сейчас на посту», — спорит Alan Jones.

«Очевидно, нефтяные компании решили прекратить свое надувательство и позволить американцам снова купить еду, лекарства и бензин. Как альтруистично; спасибо, ребята!» — иронизирует H. Clark.

«Где я могу достать этот бензин по 4 доллара за галлон? Ради такой цены стоило бы отправиться в путешествие, чтобы заправить бак и несколько канистр», — указывает Rob M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

«Нефтяные компании (и розничные торговцы) выяснили, сколько потребители готовы платить за товар. То же самое сделали подрядчики, торговцы и другие. Высокие цены на бензин вернутся. И цены на многие другие товары тоже останутся высокими. Циничное отключение. Завтра я возвращаюсь в Канаду», — пишет Noley.

«В это время в разрушенном штате Нью-Йорк бензин по-прежнему стоит на 50-60 центов больше за галлон…» — делится cossak.

«В ярко-красном Айдахо цена в Costco составляет 4,62. На всех остальных станциях — 4,70 и выше. Но закон штата запрещает даже задавать вопросы продавцам об их цене», — негодует JD.

«Я хочу, чтобы цены на продукты тоже снизились. Но, судя по прошлому опыту, этого не будет. Нам еще повезло, что цены на газ у нас ниже, чем в Европе», — отмечает Layyylah.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Надеюсь, люди помнят, что мы используем стратегический резерв, чтобы снизить цены. Зима не за горами, и если резерв будет исчерпан, цены могут легко подскочить. Советую экономить сейчас, пока есть возможность, чтобы использовать эти деньги потом», — пишет Matt.

«Рост цен на бензин в итоге поможет экологии...... люди перестанут ездить на автомобилях. Мы все должны пользоваться общественным транспортом. Люди всех рас и экономического уровня должны сидеть вместе в поездах, автобусах и троллейбусах. Если поблизости нет поезда, ездите на велосипеде и, возможно, поделитесь велосипедом с парнем на углу улицы. Два человека могут ездить на одном велосипеде, как это делают в странах третьего мира», — иронизирует Joe Paper.

Отметим, что по состоянию на 10 августа стоимость галлона обычного бензина в США составляет $3,99, что значительно ниже июньского пика почти в $5,02.