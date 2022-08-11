Восстановление Украины после военных действий будет стоить миллиарды и окажется масштабнее «плана Маршалла». Об этом 11 августа в ходе пресс-конференции в Берлине заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Читайте также: Шольц: восстановление Украины станет масштабнее «плана Маршалла»

Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram.

«Красавцы, пусть вкладывают», — иронизирует Motivator Dushi.

«Немцы этому будут радоваться при оплате счетов за электричество», — иронизирует «Доллар по 200».

«Почему задача масштабнее? Потому что элита изволит воровать?» — поинтересовался Alexander K.

«В принципе, могут уже сейчас на счёт РФ переводить. Восстановление началось», — добавила Наталья.

«А не рано он об этом заговорил, ливер немецкий?» — задалась вопросом HelenB243.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«О сколько нам распилов чудных готовит на Украине труд…» — смеется Андрей Г., указывая на коррупционную составляющую данного предприятия.

«С учётом честности и прозрачности киевского режима, [нужны] не миллиарды, а триллионы. И ничего не восстановят», — пишет Danil K.

«Восстановление Украины в составе России?.. Шлите деньги! Без вашей помощи восстановит Россия…» — с юмором добавила Ирина.

«Треть выделенного на исследования и документацию. Треть — логистика. Половина трети — материалы немецких фирм, оставшаяся половина трети — непредвиденные траты», — шутит Nick.

«Возможно, тех же миллиардов кратно потребуется для восстановления Европы, когда Украины как таковой не будет», — предположил Гассан А.

«Для строительных подрядчиков в той же Германии новость отличная. Сколько можно украсть на таких стройках… Другое дело, что не факт, что от территории Украины вообще что-нибудь останется», — написал Ilia.

«Коррупции в Европе нет, есть разрушение других государств, отмывание денег за счёт войн и вот новая графа — восстановление… Украина в очереди на это благое дело после Ливии, Ирака, Афганистана, Сирии», — смеется Ден К.

«Что они собрались восстанавливать-то? Они всё ещё мыслят весенними иллюзиями о том, что Путин «проиграет». Ага. Ну ждите», — с сарказмом пишет Designcannes.

«В связи с этим немцам даже выгоднее, чтобы Россия освободила всю Украину», — добавил Mihail М.

«Почему-то меня одолевают сомнения, что кто-либо будет Украину восстанавливать до стандартов Европы, и уж тем более, что это обойдется дороже, чем восстановление Западной Европы по плану Маршалла», — задался вопросом BioHyde.

«В смысле, Шольц раскаялся и собирается помогать России восстанавливать бывшую территорию Украины?» — с сарказмом подытожил Vlad.