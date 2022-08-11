Почти 95% медиарынка Казахстана контролировали три игрока — Дарига Назарбаева, Тимур Кулибаев и Булат Утемуратов. Об этом в интервью ИА REGNUM на условиях анонимности рассказал бывший казахстанский чиновник.

Официальное интернет-представительство президента России Нурсултан Назарбаев

ИА REGNUM: Изменится ли список самых богатых людей Казахстана после январских событий 2022 года?

Конечно. Активы приближенных и членов семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева изымаются. У его дочери Дариги Назарбаевой, племянника Кайрата Сатыбалды и «правой руки» — Карима Масимова предприятия забирают на баланс фонда «Самрук-Казына».

У Кайрата Сатыбалды, например, изъяли пакет акций «Казахтелеком». Дальнейшая судьба активов пока под вопросом. Если найдутся покупатели — предприятия будут проданы.

ИА REGNUM: Что будет со СМИ, принадлежащими олигархам из окружения Назарбаева?

СМИ в Казахстане не приносят прибыль и зачастую остаются убыточными. Если исчезает финансирование, СМИ закрывается или переходит в ведение мининформации Казахстана.

Например, Дариге Назарбаевой раньше принадлежал медиа-холдинг «Хабар»: телеканалы КТК, НТК, «Хабар». У Тимура Кулибаева был телеканал «Рахат». У Булата Утемуратова под контролем был «31 канал», который продали российской медиа-группе СТС.

SenateKz Дарига Назарбаева

Сейчас Утемуратов сохранил за собой интернет-ресурсы Informburo. kz, Forbes. kz и KNews. kg. Офис и команда последнего находятся в Бишкеке — столице соседней Киргизии.

Назарбаева, Кулибаев и Утемуратов — это три старых крупных игрока, которые контролировали 95% медиарынка Казахстана.

Есть печатные издания, которые принадлежали «Евразийской группе», но они не оказывают влияния на информационную повестку. Небольшое количество печатных и интернет-СМИ было аффилировано с Каримом Масимовым. В первую очередь это холдинг «Алаш Медиа Групп».

Ron Przysucha Карим Масимов

После январских событий министерство информации проводит работу по переходу этих структур в ведение государства.

ИА REGNUM: Разве они не перейдут к новым владельцам, например, к новым олигархам из окружения действующего президента?

Перейдут, но позже. Условно «новых олигархов» еще нужно вырастить. В нынешнем окружении президента нет людей, способных эффективно работать в коммерческой среде. Он дипломат, его окружение по большей части тоже дипломаты.

Возможно, СМИ перейдут к «старым олигархам» из прежней элиты. Они вполне могли бы распорядиться активами бывших приближенных Назарбаева. Ведь люди из этой среды исключительно предприимчивые и зачастую договороспособные.