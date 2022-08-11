Сдавшийся в плен экс-командир 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Сергей Волынский (позывной «Волына») от лица всех украинских военных попросил прощения у жителей Донбасса. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, кадры которого появились в Сети.

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Журналисты также показали Волынскому ролик, в котором жители Мариуполя рассказали о зверствах украинских военных и боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После демонстрации видеозаписи «Волына» добавил, что не хотел бы лично встречаться с жителями Мариуполя, так как опасается, что те учинят над ним самосуд.

Ролик с извинениями украинского военного обсудили в мессенджере Telegram.

«Пусть воюет теперь за жителей Донбасса», — отреагировал Александр С.

«Смотри-ка, полечили, отмыли, такой безобидный сидит… аж слеза наворачивается…» — с сарказмом пишет Ирина Л.

«Какие все смирные и миролюбивые. Сколько детей из-за него погибло, сколько осталось сиротами или калеками… Нет им прощения», — комментирует Ната С.

«Я уже начинаю привыкать к данному персонажу! Не много ли интервью у него берут?» — в свою очередь поинтересовался К. Г.

«Давай, «Волына», пора искупать грехи! Автомат в руки — и на Киев!» — призвал Maksim T.

«Волына, конечно, военный преступник, это не обсуждается. Но, на мой личный взгляд, он как офицер своего подразделения имеет право на искупление своих грехов. Он не идейный нацик, а исполнитель приказа, хоть и преступного. Организовать под его командованием хотя бы небольшое подразделение и отправить на передовую на самые горячие участки, а там уж Бог сам его рассудит. Думаю, по пиар-шуму это будет очень мощно и покажет нормальным украинским военным, которые еще остались, что есть иной путь нежели про*ирать свою страну в угоду нацистам и англосаксонцам», — добавил Pavel B.

«Этим извинениям верить нельзя, пленные готовы говорить всё что угодно, лишь бы понравиться, спасти свою шкуру и выйти на свободу…» — выразил недоверие словам пленного украинского военного Laurus L.

«Набрать батальон из таких «волын» и отправить зачищать Украину от нацистов», — также предложил Сергей.

«Не просьбы о прощении от него нужны, а реальный справедливый суд за реальные преступления», — подчеркнул Nemo.

«Выздоравливает кастрюля», — иронизирует Katrin Т.

«Это он на этой стороне извиняется. На другой будет иначе говорить», — отметил Darius I.

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«Помилование вымаливает. Поздно каяться! На вас кровь невинных тысяч людей Донбасса!» — отреагировал В. Е.

«Когда припёрло, как запел…» — пишет Рашит.

«Прискорбно, да, «Волына»? Приказы были Зеленского, а отвечать теперь тебе!..» — написал Макс Д.

«Жить охота. Люди не меняются», — добавил Владимир.

«Отпустите его, и через дней 10 можно будет смотреть, как его награждают и он рассказывает о зверствах русских», — прокомментировал Slava Berkutu.

«Какими невинными овечками становятся, надо же!..» — отметил Alison.

«Прежде чем стать тем, кем он стал, он проходил проверки, испытания, крещения кровью, и это было для него не ново и не случайно. Не окажись он в плену, думаю, осознания не пришло бы. Вот и все объяснения», — добавил Роман Л.

«Жить захочется, и не такое скажешь. А до этого просветления он убивал Донбасс с удовольствием. Чем ближе суд, тем больше будет признаний в любви», — написал Федор К.

«Военные должны защищать мирных жителей, и только на Украине солдаты поняли это как-то по своему… Как террористы», — подытожил Ден К.