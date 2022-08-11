Не поддержав идею о временной заморозке переводов граждан свыше 10 тысяч рублей на промежуточном счете до момента дополнительного подтверждения платежа одноразовым пин-кодом, Центробанк, очевидно, таким образом, посчитал, эту меру не только бесполезной, а также, вероятно, показал неготовность нагружать отрасль дополнительными расходами, но и продемонстрировал то, что остается верным своему курсу, который задал в своих стратегических документах по развитию финансового рынка с учетом цифровых трендов. С одной стороны, действительно, зачем «лепить» конструкцию, неся новые расходы, толку от которой мало? Во всяком случае, у некоторых экспертов есть сомнения относительно положительного эффекта идеи по созданию спецсчета для переводов физлиц. Так, например, доктор экономических наук доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов, хотя и отметил ИА REGNUM, что технически реализация этой идеи банкам не доставит сложностей, но в то же время это не дает гарантий защиты от мошенников. Иными словами, если мошенники способны с помощью социальной инженерии заполучить одноразовый смс-код для совершения операций от имени клиентов банков, то что им помешает заполучить/выманить дополнительный идентификационный пин-код для подтверждения операции со спецсчета?! С другой стороны, и встречное предложение регулятора достаточно спорное.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

О спорном и до конца не продуманном характере идеи Центробанка, в свою очередь предложившего, как сообщал РБК, ввести двухдневный «период охлаждения», чтобы отправитель средств мог, в случае чего, отменить свой перевод, также заявил экономист Кузнецов. По его словам, временная блокировка средств, «возможно, и поможет защитить граждан (за два дня человек может «прийти в чувство», успеть понять, что его обманывают)», но одновременно «приведет к увеличению сроков перевода средств и создаст максимальные неудобства для клиентов банков».

Очевидно, сказал эксперт, это «усложнит и замедлит систему переводов для добросовестных клиентов, но при этом едва ли защитит их от мошенников!». Добавим, не ясным остается сам механизм: средства физлиц суммой свыше 10 тысяч рублей, предназначенные для перевода, будут в период заморозки оставаться на их же счетах в их же банках или же на счетах получателя — и не повлечет ли это у банков также дополнительных расходов? Если эти средства предназначаются для оплаты товаров и услуг, например, реализуемых или предоставляемых самозанятыми гражданами, то как заказчик/покупатель сможет подтвердить свой платеж, чтобы в срочном (!) порядке получить услугу или товар. Ну а если перевод предназначен для родственников или знакомых в качестве срочной и необходимой в случае того же форс-мажора материальной помощи, то какая же это будет срочная помощь, если средства будут заморожены в течение двух дней?

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В пресс-службе регулятора изданию РБК сообщили, что при участии ЦБ уже был подготовлен законопроект, предусматривающий введение двухдневного «периода охлаждения». Регулятор предлагает рассмотреть также возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. То есть, возможно, законопроект и прояснит все тонкости идеи Банка России. Но чтобы сохранить возможность срочных переводов, банкам ведь, так или иначе, придется как-то идентифицировать платежи. Когда одна идея не устраивает регулятора финансового рынка, а его встречная идея вызывает вопросы, остается обратиться к стратегическим документам Банка России. Например, проект «Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов».

В частности, в документе говорится, что, с одной стороны, посредством мобильного телефона сегодня на финрынке совершается ряд юридически значимых действий — платежи, переводы, подтверждение операций, с другой — использование информации об абонентских номерах несет определенные риски, в том числе совершение мошеннических действий наносит ущерб не только гражданам, но и организациям, предоставляющим услуги. Поэтому регулятор намерен продолжить работу по принятию регулирования, направленного на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА), которая позволит существенным образом снизить указанные риски, предоставляя организациям, использующим при оказании услуг номер телефона клиента, возможность удостовериться в принадлежности указанного номера телефона конкретному клиенту.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

Эта система станет единой точкой обмена информацией между операторами связи и пользователями — кредитными и некредитными финансовыми организациями, операторами услуг платежной инфраструктуры и платежных систем, бюро кредитных историй, коллекторами, а также Банком России, Росфинмониторингом и т.д. Предполагается, что использование системы будет осуществляться на добровольной основе, но регулятор финансового рынка будет наделен правом установить обязательные случаи ее использования для своих поднадзорных организаций, а для операторов же связи подключение к ЕИС ПСА будет обязательным.

Помимо прочего, в документе сообщается, что одним из главных условий цифровизации предоставления финансовых услуг является обеспечение возможности дистанционного использования клиентами финансовых организаций (физическими и юридическими лицами) усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Несмотря на тренд к снижению доли операций по переводу денежных средств, совершаемых мошенниками без согласия клиентов кредитных организаций, развитие цифровых услуг и сервисов, указывает регулятор, будет сопровождаться появлением новых приемов социальной инженерии. С целью сокращения таких несанкционированных операций и обеспечения доверия потребителей финуслуг к предоставляемым финансовым сервисам, Банк России планирует реализацию комплекса правовых, организационных и информационно-просветительских мероприятий. Среди них — широкая социальная реклама, формирование правовых подходов к снижению ответственности потребителей финансовых услуг и развитие страхования рисков и потерь потребителей финуслуг.