Эстонские власти решили закрыть границы для граждан России, имеющих шенгенские визы, сообщили 11 августа в министерстве иностранных дел страны. Также отмечается, что при этом останутся некоторые исключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что потеря для граждан России от данного решения невелика, и эстонские власти, как отметили некоторые, определенно провоцируют Россию.

«Шойгу выдаст любую визу!» — иронизирует Эльвира А.

«А мы так расстроимся, так расстроимся… Никогда там не был и не поеду», — с сарказмом отреагировал Артем Г.

«Первые в очередь встали после Латвии на денацификацию», — отметила Дина.

«Смехота… Прямо ужас, как расстроили… На карте мира под лупой можно обнаружить это государство, не иначе…» — пишет Elena C.

«Эстония заняла очередь за Украиной…» — с сарказмом написал Алексей.

«Зеркальный ответ заставит закричать: а нас за что?» — отметил Paweł S.

«Чем меньше шавка, тем громче визг», — иронизирует один из участников обсуждения.

«В ответ надо закрыть въезд гражданам Эстонии? Только не сейчас, а зимой», — предложил еще один участник обсуждения.

«Надо бы потом уточнить у всех этих стран: хорошо ли греет и кормит русофобия», — написал «Добрый Заяц».

«Для русских страшнее будет не запрет на въезд в Эстонию, а запрет на выезд из Эстонии», — пишет Nadya.

«Боже, мы все расстроились, а нам надо запретить всем проживающим в Эстонии ездить к врачам в Питер», — считает E. G.

«Это неплохо. Надо ещё больше увеличить дефицит торгового баланса Европы, лишив туристических денег. Посмотрим, как они запоют через годик-другой», — отметил Вадим Х.

«Эстония! Это та, у которой города-призраки, из которых просто все выехали в Европу горшки мыть», — смеется DK.

«Эстонские фашисты решили разгуляться. Долго же они себя сдерживали. Пусть свою вонь наконец-то выпустят. Полегчает. А нам все равно», — добавила Olena.

«Такой, значит, нынче евростандарт пошёл? Ну-ну… Как бы не пришлось делать (после Украины) капитальный евроремонт и там», — с сарказмом отметил Сима.

«Вот тоже мне потеря потерь», — шутит Pikaboo.

«Как это шакалье уже достало!..» — не выдержал Alex P.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

«Ничего, и до Эстонии дело дойдет. Всё вернем, все свои земли. Империя будет восстановлена», — написал «Сенька-цырюльник».

«Выдворять обладателей российских паспортов уже начали? Можно воронок подгонять к границе?» — не без сарказма поинтересовалась Marina.

«Мал клоп, да вонюч», — отреагировал Ilya N.

«Очередь на денацификацию потихонечку начинает выстраиваться», — с юмором отметил Валерий Ю.

«А давайте закроем границу с Эстонией. Полностью. И, кстати, с Латвией — тоже», — призвал «Ацтек».

«Нам уже пугаться или еще подождать?» — пошутила Ляля.

«Забыли явно, что благодаря русским государственность получили», — добавил Daniel N.

«А зачем нам выезжать в Европу, которая считает нас врагами, посылает оружие, чтобы убивать наших ребят и жителей Донбасса, расчеловечивает нас? Для того, чтобы пополнять их казну? Услышать оскорбления в свой адрес? Зачем перед ними унижаться, неужели в России мало мест для отдыха? Гордость и самоуважение надо иметь», — подытожила еще одна участница обсуждения.