Служба по рынкам газа и электричества в Великобритании прогнозировала очередное увеличение цен на энергию к октябрю 2022 года. Теперь регулятор предупредил о возможном повышении счетов за электроэнергию и до октября. Эксперты сравнивают этот кризис со временами пандемии, владельцы бизнеса уверены, что станет еще хуже.

Клод Моне. Чайки. Река Темза в Лондоне. Здание парламента. 1903-1904

При этом страна фактически сидит без лидера в ожидании нового премьер-министра. Оба кандидата обозначили свое представление о проведении экономической политики: бывший канцлер казначейства Риши Сунак планирует «раздать населению деньги», а министр иностранных дел Лиз Трасс уверена, что британскую экономику спасет только сокращение налогов. Экономический эксперт Мартин Льюис уверен, что с такими планами ни у одного из кандидатов не получится вытащить страну из рецессии.

Канцлер казначейства Надим Захави, который вернулся из отпуска, рассказал о своих планах по использованию налога на непредвиденные доходы организаций для «возвращения» денег населению.

«У нас есть налог на непредвиденную прибыль, он принесет государству еще 5 млрд фунтов. 37 млрд за 12 месяцев это действительно много, проблема в том, что эти деньги нужно доставить на банковские счета населению. Если посмотреть дальше, позже, к январю, мы должны удостовериться в том, что у нас есть идеи, чтобы с ними разбирался тот, кто станет премьер-министром 5 сентября. Но у нас уже есть 37 млрд, и моя работа заключается в том, чтобы они оказались на счетах у людей, потому что это важно», — сказал Захави.

IAEA Imagebank Канцлер казначейства Надим Захави

Пользователи обратили внимание на то, что министры и эксперты говорят о кризисе так, будто он касается только семей с низким доходом и пенсионеров. По их мнению, это свидетельствует о том, что правительство вообще не понимает, как живет население страны и что этот кризис из себя представляет.

«Мы должны прекратить думать об этом кризисе как о чем-то, что касается только малоимущих. Большая часть работающего населения не может себе позволить потратить несколько тысяч фунтов на повышения цен на энергию, топливо, еду и все остальное», — отметила @jasperkitten.

«Даже люди, которые зарабатывают достаточно много, не могут себе позволить многого, так что я не могу себе представить, каково тем, кто живет на прожиточный минимум», — написала @Taralam00 387 142.

Некоторые комментаторы отметили, что помощь нужна не только семьям и пенсионерам, но и студентам, которые получают слишком маленькие стипендии.

«Кредита на обучение для моей дочери не хватает для оплаты ее плохонького жилья. Студентов тоже нужно поддерживать. Когда студентам окажут помощь с оплатой их счетов. От университета практически никакой помощи», — написала @KattyB08.

В комментариях написали о том, что население устало второй месяц жить без лидера, потому что выживать становится все сложнее, а важные решения никто не принимает.

«Если у нас есть правительство, тогда пусть оно уже правит! У людей жизнь катится к чертям, а Тори все участвуют в затянувшемся, потворствующем и ненужном конкурсе красоты, чтобы назначить нового лидера. И еще нам просто необходимо провести правительственную проверку энергетической безопасности», — считает @Richard17 589 111.

Ряд комментаторов напомнил, что Трасс и Сунак, как и полагается всем консерваторам, наплевали на население и не будут ничего делать, чтобы помочь хотя бы нуждающимся.

U.S. Department of State Лиз Трасс

«Сунак и Трасс вообще не интересуют малоимущие и пенсионеры. Давайте честно на это все посмотрим, на них (Сунак и Трасс — прим. Д. С.) это же вообще никак не повлияет. Они могут позволить себе оплачивать свои счета. Я не помню, чтобы когда-то консервативные депутаты делали что-то не для себя», — прокомментировал @gezziepiggies.

Часть пользователей считает, что эксперт Мартин Льюис работает и за канцлера, и за оппозицию, которая тоже куда-то вдруг исчезла, когда Банк Англии объявил о приближающейся рецессии.

«Конечно, их нужно перевести на банковские счета любыми способами. Но проблема еще и в том, что цены на энергию, согласно прогнозам, к началу 2023 года увеличатся в два раза и этот пакет решений уже не поможет. Надим Захави, тебе пора поговорить с Мартином Льюисом», — посоветовал @WemDMJ.

«Вот что я не понимаю: где оппозиционные депутаты? Нигде. Я аплодирую этому замечательному человеку (Льюису — прим. Д. С.), но почему никто больше ничего не говорит? Почему? Другие партии тоже существуют? Они все где?» — поинтересовался @else_unique.

Некоторые пользователи встали на защиту правительства, по их мнению, помочь всем ни у кого никогда не получится, потому что денежного дерева в Британии нет.

«Правительства не всемогущи. В этом проблема: когда ты пытаешься каждый раз помочь всем, тогда каждый раз становится исключением. Где найти безлимитное финансирование, чтобы помочь населению? К сожалению, мы не можем облагать налогом население других государств», — отметил @ShankaMonad.

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