Заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что российские средства противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слепцы

«Я не припомню, чтобы кто-нибудь творил такой же беспредел, какой творят террористы из ВСУ!» — отмечает Игнатий А.

Многие пользователи пришли к выводу, что частота «прилётов» со стороны вооружённых сил Украины на территорию Запорожской АЭС явным образом указывает на то, что киевские боевики намерены обречь украинцев на повторение чернобыльской истории.

«Похоже, нацисты теперь решили целенаправленно в основном только по «АЭС» бить. Воевать с российской армией у них уже желания особого нет», — заметил Никита Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы не российские средства ПВО, то мир уже бы содрогнулся от ядерной катастрофы.

«Спасибо союзным силам, которые всегда готовы дать отпор фашистам украинским! ЗАЭС надо спасать, иначе весь регион окажется в зоне техногенной катастрофы!» — пишет Данил М.

«Хорошо, что российские войска разместили вокруг ЗАЭС ПВО для отражения атак ВСУ. Киев явно хочет, чтобы катастрофа случилась», — уверена Лилия П.

Часть людей не понимает, как перед угрозой мировой катастрофы Организация Объединённых Наций может себе позволить так показательно медлить.

«Почему ООН не обращает внимание на то, что укрофашисты упорно пытаются устроить катастрофу мирового масштаба?» — интересуется Эрмин Х.

Mil.ru ПВО России

«Что-то комиссия ООН так и не приезжает. Не спешит, не торопится. Интересно, долго они ещё тянуть будут? Ждут, когда нацики АЭС подорвут?» — задаётся вопросом Марина Н.

«Что они так долго всё над этой АЭС вопросы решают? Давно пора просто подписать бумагу, что там нельзя вести боевые действия вокруг неё, и наказывать Украину за неисполнение таких обязательств», — считает Ульяна К.

Ряд пользователей указывает на то, что опасность, которую создают ВСУ, обстреливая ЗАЭС, должна стать причиной более уверенного наступления Вооружённых сил России на позиции нацистов.

«Останутся скоро без света и тепла в Киеве и посмотрим, кто кого обвинять потом будет. Учитывая то, что они хотят радиацией накормить всю Европу и себя, можно превентивно по Банковской тактические удары нанести. Какая разница?» — спрашивает Владислав Б.

«Обстрелы АЭС в очередной раз доказывают, что спецоперация России не должна снижать свои обороты. Наоборот, натиск необходимо усиливать, чтобы нацисты не имели возможности безнаказанно бить по таким опасным объектам, а также по мирным городам освобождённых территорий», — написал Дмитрий М.

Напомним, 11 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о том, что российские средства противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Рогов добавил, что станция подвергается и артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, но позиции нацистов «подавляются контрбатарейным огнём».