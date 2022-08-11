Пользователи социальных сетей в Южной Корее горячо обсудили высказывание сестры главы КНДР о том, что коронавирусная инфекция попала на территорию Северной Кореи из Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно заявлению сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой Партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованному Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), Пхеньян рассматривает возможность жестко ответить властям Южной Кореи за попытки распространить коронавирус на территории страны.

Ранее в КНДР сообщали о том, что впервые COVID-19 был обнаружен в «необычном предмете», завезенном с южнокорейской стороны, в провинции Канвондо.

Представительница КНДР подчеркнула, что факт того, что регион, в котором был обнаружен вирус, располагается рядом с границей, «вызвал глубокую обеспокоенность и заставил усомниться в предметах из Южной Кореи».

«Если враг будет упорствовать в таких опасных делах, как способствование проникновению вируса в нашу страну, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей, — отметила в своём заявлении Ким Е Чжон. — Исходя из этого, мы приходим к выводу, что больше не можем не замечать непрерывный поток мусора из Южной Кореи. Это просто неэтичное преступление. Важно то, что южнокорейские марионетки продолжают вбрасывать листовки и грязные предметы на нашу территорию».

За день до этого лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране.

Между тем в Южной Корее отвергли обвинения в распространении коронавирусной инфекции в КНДР.

В министерстве объединения Южной Кореи выразили глубокое сожаление в связи с тем, что Ким Ё Чжон обвинила южнокорейскую сторону в распространении COVID-19, а также упомянула о возмездии.

«Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу грубых и несущих угрозу высказываний в нашу сторону, а также беспочвенных заявлений по поводу источника возникновения коронавируса на территории Северной Кореи», — заявил официальный представитель министерства.

В министерстве также пообещали внимательно следить за ситуацией в КНДР.

«Только и умеют обвинять других», — пишет dawn***.

«Почему вы обвиняете Южную Корею? Почему не можете сказать, что все пошло из Китая? Вы не знаете основных правил личной гигиены? Кажется, вы израсходовали все деньги, что вам были даны из карманов южнокорейских налогоплательщиков», — задается вопросами twil***.

«Для коммунистической партии характерна одна «мудрость»: виноваты все», — отмечает chan***.

«Пандемия началась в Китае. Скажите что-нибудь про Китай», — призывает cy91***.

«Судя по тому, что в КНДР ругаются, существует вероятность того, что в самое ближайшее время они устроят провокацию. КНДР перестанет сыпать пустыми словами только тогда, когда мы покажем им, где раки зимуют», — утверждает phsc***.

Ким Ё Чжон

«Ага, скажите ещё, что вирус проник в страну через пачки денег, отправленные администрацией Мун Чжэ Ина», — смеется kdc5***.

«Заметьте, ни наше правительство, ни правительство КНДР не обвиняют в пандемии Китай», — констатирует wlsg***.

«Как долго нам нужно мириться с глупостью северокорейцев?» — интересуется ys03***.

«Кажется, что с каждым годом они становятся все наивнее и наивнее», — предполагает sjsh***.

«Это абсурд! Почему в наши дни все пытаются кого-то в чем-то обвинить? Конечно, во всем виновата южнокорейская сторона…» — возмущается kkys***.

«Парадоксально, что в мире до сих пор есть такие нецивилизованные страны. Неужели северокорейские соотечественники и правда верят в такое?..» — недоумевает kimg***.

«Во вспышке коронавируса в Южной Корее виноват северокорейский лидер Ким Чен Ын и его соратники», — утверждает stra***.

«Почему вы бросаете такие слова из-за того, что мы отправили наши товары для помощи вашим же людям?» — вопрошает hasj***.

«Просто глядя на северокорейцев, можно сказать, какие они дикие и неполноценные. Население 25 млн человек, и они даже не пытаются оказывать сопротивление или совершить государственный переворот. Даже во время колониального правления Японии они молчали…» — пишет amhe***.

«Лает да не кусает», — смеется hey9***.