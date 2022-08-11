Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма. Одновременно латвийские парламентарии призвали страны ЕС немедленно приостановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии. Сообщается также о намерении внести в латвийское законодательство изменения, согласно которым жители республики в случае получения российского гражданства должны будут покинуть Латвию. Можно, конечно, как это сделал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, назвать это «экстремистским популизмом», но нет: это не экстремизм и не популизм — это продуманный политический ход, который согласован с НАТО и ЕС, уже был сделан Вильнюсом и будет сделан Таллином.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Это решение Латвии рельефно высветило слабость нашей внешней политики на прибалтийском направлении, да и в целом на постсоветском пространстве. Слабость, о которой я веду речь, заключается ровно в этом: Сейм Латвии объявил Россию страной, поддерживающей терроризм, а наши контрмеры ещё не введены. И проблема здесь не только и не столько в понятной кадровой слабости прибалтийского направления, скажем, в МИД (скучно работать, когда серьёзных задач по продвижению интересов Родины тебе не ставят и самому их сформулировать не дают). Она именно в отсутствии напористой концепции действий в этом регионе по типу той, что существовала в конце 1990-х при Примакове и была отброшена в 2005 году. Почему она была отброшена? Потому, что предполагала конфликт с Западом и усложнение условий работы в Прибалтике для ряда российских корпораций. В итоге в Латвии, Литве и Эстонии сейчас нет ни крепких русских общин, ни пророссийской части элит, ни бизнеса, который хотел бы и мог давить на политиков с целью сохранения возможностей зарабатывать на торговле и экономических связях с нашей страной. И много чего ещё из нужного нам там нет — не создали.

Прибалтика. Флаги

По сути дела, всю политику в Прибалтике надо начинать с нуля. Даже не с нуля, а с минусовой отметки. Ответит ли кто-то за это? Посмотрим. С уверенностью, однако, можно сказать, что враждебные действия латышей, литовцев и эстонцев будут способствовать выработке такой политики, кадровому оздоровлению на этом направлении, вынужденным активным действиям.

Пока же, как обычно, мы станем (уже стали) свидетелями многочисленных осуждений действий Риги, Вильнюса и Таллина разными ветвями нашей власти и на разных уровнях. В контексте этих заявлений прозвучат и броские предложения по «ответным шагам». Опять «ответным», заметьте! А кто их осуществлять-то будет?

Итак, нужна принципиально новая стратегия нашей страны в отношении прибалтов. Её генеральная идея очевидна: в самостоятельном качестве эти бывшие губернии Российской империи, а потом, через небольшой временной промежуток, республики СССР для России и русских — враги. Во всяком случае, до тех пор, пока они имеют возможность опираться на Запад, а он — разыгрывать их против нашей страны. Так что сначала — Украина; потом, по мере ослабления США и ЕС, — Прибалтика.