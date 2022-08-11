Легкость, с которой боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось отстранить правительство Ашрафа Гани от власти, создала иллюзию силы, консолидации и готовности группировки взять страну под полный контроль. Международное сообщество ожидало, что новые правители стабилизируют Афганистан и поставят всю страну под надежный контроль, установив единоличную власть и устранив такие вызовы безопасности, как терроризм и незаконный оборот наркотиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Однако после удара США по лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айману аз-Завахири под сомнением оказались искренность и договороспособность движения. За одиннадцать месяцев, прошедших с момента прихода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, группировка столкнулась с рядом серьезных внутренних проблем, в том числе обострением фракционных столкновений в связи с взаимодействием с зарубежными партнерами, ростом пуштунского национализма, выходом этнических меньшинств из движения, а также его неспособностью стабилизировать систему государственного управления, пишет директор Центра изучения Афганистана Акрам Умаров в статье, вышедшей 9 августа в The National Interest.

Во-первых, практически с момента захвата власти радикалами внутри группировки стали происходить систематические столкновения из-за того, кто именно встанет в ее главе. Также в ней начались противоречия из-за курса движения и сотрудничества с международным сообществом между различными фракциями. В процессе распределения руководящих государственных постов одни исламисты столкнулись с серьезным противостоянием со стороны представителей различных фракций движения. Несмотря на прошлые успехи муллы Барадара в руководстве движения, он был понижен в должности до заместителя премьер-министра по экономическим вопросам. В то же время вице-премьер по политическим вопросам Абдул Кабир пользуется широким авторитетом и доверием высшего руководства страны.

(сс) U.S. Department of State И.о. вице-премьера переходного правительства Афганистана Абдула Гани Барадар

В результате укрепления влияния и увеличения числа представителей радикальных и идеологически заряженных по таким вопросам, как права женщин, доступ к образованию и свободы населения, фракций во властных структурах новое правительство Афганистана не пошло на компромиссы с международным сообществом. В группу консерваторов входит лидер движения шейх Хебатулла Ахундзад, а также другие видные представители — премьер-министр мулла Хасан Ахунд, председатель Центрального исламского суда Абдул Хаким Хаккани и мэр Кабула мулла Неда Мохаммад Надим.

С другой стороны, к более умеренным лидерам относятся заместитель премьер-министра Мулла Барадар, министр горно- и нефтедобывающей промышленности шейх Шахабуддин Делавар и заместитель министра иностранных дел Шер Мохаммад Аббас Станикзай. В то же время несколько влиятельных фигур движения, таких как министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани и министр обороны мулла Якуб, пытаются лавировать между этими противоборствующими лагерями, не присоединяясь ни к одному из них.

Во-вторых, в последние месяцы внутри движения наметилась четкая тенденция к усилению и значительному расширению роли пуштунской национальности. Раньше талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удавалось вербовать узбеков, таджиков и хазарейцев на севере и в других местах для достижения своих целей, но в руководстве движения по-прежнему доминируют те же радикальные пуштунские лидеры, которые правили Афганистаном в 1990-х годах и выступают против компромисса в отношении идеологии и баланса сил. Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сможет найти формулу объединения этих фракций, он сможет укрепить своё правление. В противном случае эта тенденция ослабит власть группировки в стране и может подтолкнуть некоторые непуштунские группы к открытому противостоянию талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Одним из важнейших факторов успеха боевиков летом 2021 года стало то, что узбекские и таджикские группировки присоединились к движению на севере Афганистана и смогли эффективно нейтрализовать любое сопротивление местных полевых командиров и вооруженных сил Кабула. Однако в последние месяцы против Махдума Алама, командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) узбекского происхождения, начались репрессии. В марте заместителем начальника штаба вооруженных сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был назначен Хаджи Мали-Хан, дядя Сираджуддина Хаккани, чтобы следить за Кари Салахуддином Аюби, главой таджикских вооруженных сил.

Также наблюдается рост напряженности между движением и этническим меньшинством хазарейцев, проживающих в Афганистане. Помимо серии терактов, направленных против этой этнической группы, в последнее время неоправданным преследованиям подверглись некоторые хазарейцы, сотрудничающие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если руководство движения не сможет найти способ решить этнические проблемы внутри страны, значительная часть непуштунских вооруженных сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может влиться в ряды групп сопротивления или террористических организаций, базирующихся в Афганистане.

В-третьих, несмотря на год пребывания у власти, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смог продемонстрировать способность эффективно управлять страной. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будучи движением с преимущественно горизонтальной иерархией, всегда имел децентрализованную систему управления. Силы радикалов на местах действовали в рамках единой стратегии, одобренной руководством. Однако в то же время они обладали значительной самостоятельностью в выборе тактики достижения своих целей и самостоятельно определяли собственные оперативные задачи. Такой подход к управлению привлек широкий круг боевиков, противостоящих правительству Ашрафа Гани, и помог исламистам в свое время добиться поставленных целей.

С момента захвата власти в августе 2021 года радикалы пытались построить высокоцентрализованную систему управления, напрямую назначая местных вождей из Кабула, преимущественно пуштунского происхождения, и создавая жесткую вертикальную иерархию. Однако подобные решения нарушили сложившийся баланс сил между местными командирами и высшим руководством страны. Перераспределив в результате этих изменений источники доходов, переведя смещенных командиров в отдаленные районы страны и заполнив вакантные посты пуштунами, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коренным образом изменили баланс сил внутри движения и существенно ослабили его возможности контролировать события в провинции.

U. S. Army Soldiers assigned to Combat Company Пуштуны за молитвой. Кунар. Афганистан

Вообще говоря, в последние месяцы внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошел крупный раскол по разным направлениям. Обострение конфронтации между различными фракциями по вопросам стратегии, идеологии, сотрудничества с внешним миром, назначение представителей непуштунских этнических групп на руководящие посты ослабляют власть радикалов, делая все более вероятным раскол в рядах движения. В этих условиях правительство исламистов сталкивается с системными проблемами и вряд ли преодолеет их в ближайшем будущем.

Можно ожидать, что этот разлад усилит борьбу за власть между различными фракциями движения. Если влиятельные внешние игроки увидят неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решить проблемы, стоящие перед страной, может значительно возрасти поддержка оппозиционных сил. Соответственно, это может привести к новому витку полномасштабной гражданской войны на основе межэтнического противостояния. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чья радикальная идеология и бескомпромиссная позиция постепенно вели его к международной изоляции, не может быть исключен из этой траектории. Однако, ведя заслуживающий доверия и открытый диалог с внешним миром, предлагая гарантии безопасности соседним странам, добросовестно сотрудничая в борьбе с терроризмом и укрепляя торговые отношения с другими государствами, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может преодолеть свои проблемы и стать полноправным членом международного сообщества.