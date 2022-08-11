«Как жить-то теперь!» — Латвия считает РФ страной, поддерживающей терроризм
Сейм Латвии признал Россию «страной, поддерживающей терроризм», сообщается 11 августа на сайте парламента.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что мнение Латвии не имеет значения. Иные считают, что России стоит разорвать дипломатические отношения с Латвией. Были и те, кто напомнил, что в Латвию поставляется российский газ.
«Как жить-то теперь? Латвия это что и где?» — иронизирует Ирина.
«А газ всё равно будет покупать за рубли у «террористов»!» — смеется Anastasiya.
«То есть, покупая что-то у России, Латвия является страной, спонсирующей спонсоров террористов?» — не понимает The Sufferer.
«После такого логично было бы разорвать все дипломатические и экономические отношения, но это что-то из области фантастики», — пишет «Н».
«Думаю, надо блокаду потом этим шакалам объявить», — призвал Андрей Г.
«Страна, поддерживающая фашизм, ещё смеет такое говорить?» — отреагировала Larisa.
«А спонсором «страны, поддерживающей терроризм», они себя не хотят объявить?» — недоумевает Евгений.
«А мы должны признать Латвию фашистским государством, поддерживающим нацистскую идеологию Украины — террористического недогосударства», — написала «Снегурочка».
«Заход на самороспуск Латвии», — с сарказмом добавил Владимир Х.
«Через 10-15 лет Прибалтика придет с протянутой рукой. Так как ЕС не будет, нищебродов кормить этих некому будет», — прокомментировала новость Наталья.
«В таком случае никаких отношений с Россией у них быть не должно, как и у нас с ними, — отозвать посла, закрыть посольства и ничего не ввозить к ним и не вывозить к нам. В том числе от БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. — А. Ц.) отключить. Пусть как хотят, так и живут. Вообще, не наша проблема», — пишет Artem D.
«Очнитесь, граждане России, хорош удивляться! Неужели вы думаете, что Европа к гражданам России относилась как к равным?! Европа все эти годы оставалась нацистской (особенно восточная). А сейчас маски сбросили и открыто заявляют о ненависти к россиянам… Надеюсь, Россия поймёт это и начнёт думать прежде всего о своём благополучии и перестанет спасать Европу… Если Европа что-либо осознает, поймёт и захочет извиниться пред Россией (перед властями и народом), тогда хорошо. Но если Европа режет сук, на котором сидит, пусть делает это…» — добавила Jeanne.
«Уже можно расстраиваться?..» — смеется Istikimas.
«Надо ответить экономически так, чтоб мало не показалось!» — призвал Andrei A.
«Сначала возобновляют покупку энергоносителей, а потом объявляют спонсорами… Логично, чего», — с сарказмом отреагировал Лилия.
«С прибалтами давно пора разорвать дипотношения, а русскоязычным, проживающим там, упростить получение гражданства РФ», — считает Alexey S.
«Собака лаяла на дядю фраера, а он стоял, курил и хоть бы хны… Пусть гавкают, показывают преданность хозяевам, для этого их и подобрали», — написала Tatjana.
«Ну это же прекрасно! Значит, всё правильно делаем», — отреагировала Svetlana.
«Интересно, у Прибалтики хоть какой-то смысл остался, кроме как пакостничать России, ну хоть что-то еще там происходит?» — задался вопросом Oleg.
«Цена на газ для недружественных стран должна быть сильно другой», — добавила Yuliana A. в отношении Латвии.
«Иногда ощущение, что этот сейм делает что-то, лишь бы делать, чтобы не разогнали. Сидят взрослые дяди и тети, представляющие маленькую, несамостоятельную, никому не нужную страну, и как гадёныши тявкают», — пишет Nickname.
«И газ у нас тоже с террористической отдушкой…» — с сарказмом подытожила Avgusta, указывая на то, что Латвия покупает российский газ.