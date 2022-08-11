Пользователи соцсетей весьма эмоционально отреагировали на информацию о том, что Сейм Латвии объявил Россию государством, спонсирующим терроризм.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидра

Латвийские парламентарии утверждают, что Россия якобы оказывает поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Сирии. Также депутаты Латвии заявили, Россия пытается «запугать и деморализовать народ Украины и её вооруженные силы».

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«Латвия сама террорист! Они так поддерживают неонацистский режим преступников Киева!» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала с ником Gold.

«Ну, что сказать… «Молодцы». СВО закончится, а память останется», — пишет Татьяна.

«Латвия — фашисты», — почеркнул Игорь.

«Эти в каждой дырке затычка», — прокомментировал антироссийскую активность Латвии John W.

«Сколько денег за это отстегнули Латвии её хозяева-фашисты?» — спрашивает О.

«Надо сразу, быстро, без лишних колебаний разрывать полностью дипотношения, чтобы другим неповадно было», — предлагает Алексей В.

«Скажу по-взрослому, чья бы корова мычала…» — возмущён Jonny.

«А кто такая эта «Латвия?» — иронизирует А.

«Террористы, спонсирующие других террористов, объявляют третьих террористами», — оставил саркастический комментарий Андрей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Почему наша страна не объявит все страны, поставляющие оружие Украине, и саму Украину странами — спонсорами терроризма?» — интересуется Chainka.

«Разорвать дипломатические отношения, и про газ пусть забудут с воздушным пространством, и сразу задумаются», — считает Ovp.

«Зима скоро. Она всё расставит по своим местам», — комментирует Вера Н.

«Разрыв дипотношений. Немедленно. Выдворение всего дипкорпуса Латвии», — призывает Олег Б.

«Отрубить им газ!» — подытожил обсуждение А.