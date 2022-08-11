Латвия объявила РФ страной — спонсором терроризма. Сети: «Латвия — фашисты»
Пользователи соцсетей весьма эмоционально отреагировали на информацию о том, что Сейм Латвии объявил Россию государством, спонсирующим терроризм.
Латвийские парламентарии утверждают, что Россия якобы оказывает поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Сирии. Также депутаты Латвии заявили, Россия пытается «запугать и деморализовать народ Украины и её вооруженные силы».
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«Латвия сама террорист! Они так поддерживают неонацистский режим преступников Киева!» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала с ником Gold.
«Ну, что сказать… «Молодцы». СВО закончится, а память останется», — пишет Татьяна.
«Латвия — фашисты», — почеркнул Игорь.
«Эти в каждой дырке затычка», — прокомментировал антироссийскую активность Латвии John W.
«Сколько денег за это отстегнули Латвии её хозяева-фашисты?» — спрашивает О.
«Надо сразу, быстро, без лишних колебаний разрывать полностью дипотношения, чтобы другим неповадно было», — предлагает Алексей В.
«Скажу по-взрослому, чья бы корова мычала…» — возмущён Jonny.
«А кто такая эта «Латвия?» — иронизирует А.
«Террористы, спонсирующие других террористов, объявляют третьих террористами», — оставил саркастический комментарий Андрей.
«Почему наша страна не объявит все страны, поставляющие оружие Украине, и саму Украину странами — спонсорами терроризма?» — интересуется Chainka.
«Разорвать дипломатические отношения, и про газ пусть забудут с воздушным пространством, и сразу задумаются», — считает Ovp.
«Зима скоро. Она всё расставит по своим местам», — комментирует Вера Н.
«Разрыв дипотношений. Немедленно. Выдворение всего дипкорпуса Латвии», — призывает Олег Б.
«Отрубить им газ!» — подытожил обсуждение А.