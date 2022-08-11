В прошлом Брюссель и Берлин сделали ужасный выбор в отношении энергетики — выбор, из-за которого ЕС стал еще больше зависеть от российского газа. Кремль смог использовать эту зависимость, чтобы оказать давление на отдельные страны — а иногда даже на Европейский союз в целом — чтобы они согласились с проектами развития и подавили возражения против пагубной политики, выгодной России. Спецоперация России по денацификации Украины всё изменила. Европейские страны сейчас принимают меры, чтобы уменьшить свою зависимость от российской энергии, пишут вице-президент фонда «Наследие» Джеймс Джей Карафано и обозреватель Стефано Грациози в статье, вышедшей 10 августа в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Европейская комиссия, например, подписала соглашение, позволяющее Израилю увеличить поставки природного газа в ЕС через Египет. Рим, со своей стороны, недавно согласился расширить свое сотрудничество с Алжиром в области энергетики. Благодаря этой сделке Алжир станет основным поставщиком газа в Италию. Не сидел без дела и Париж. Он подписал партнерство с Объединенными Арабскими Эмиратами для увеличения производства ядерной энергии и водорода.

В мае прошлого года Германия достигла соглашения с Катаром о сжиженном природном газе. Саудовская Аравия подписала соглашения с Грецией в нескольких секторах, включая энергетику. ЕС недавно подписал соглашение о получении природного газа через Южный газовый коридор, серию трубопроводов, по которым газ транспортируется из Азербайджана в Европу через Грузию и Турцию.

К сожалению, этого недостаточно для удовлетворения энергетических потребностей ЕС. Кроме того, представление о том, что эти сделки могут служить временной мерой, позволяющей обеспечить переход на «зеленую» энергетику, является фантастическим. Возобновляемые источники энергии, вероятно, никогда не будут вырабатывать достаточно, чтобы удовлетворить будущие потребности ЕС в энергии. И если Европа будет упорствовать в попытках свести к нулю углеродное топливо, никто не будет больше инвестировать в газовую и нефтяную инфраструктуру. Зачем им это делать, если через несколько лет эти активы будут вынуждены закрыться, не имея возможности окупить свои вложения?

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Есть и другая суровая реальность: диверсификация иностранных поставщиков энергии не устраняет геополитический риск.

Некоторые страны Ближнего Востока и Африки, в которых ЕС хочет покупать энергию, имеют тесные отношения с Москвой. Например, Египет и Россия сотрудничают в сфере ядерной энергетики, а Алжир имеет прочные связи с Кремлем. В апреле прошлого года Алжир проголосовал против исключения Москвы из Совета ООН по правам человека. Кроме того, в мае эту североафриканскую страну посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров для укрепления сотрудничества в энергетической сфере. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также недавно улучшили свои отношения с Россией, в основном из-за ошибочной политики президента США Джо Байдена в отношении Ирана и Йемена.

Ливия имеет большой потенциал как поставщик энергии для Европы, но в стране полный бардак. Из-за политической нестабильности и отсутствия общественной безопасности страна не может считаться нормальным энергетическим партнером.

Конечно, значительным источником энергоносителей могут стать и Соединенные Штаты, но администрация Байдена по-прежнему привержена препятствованию расширению добычи нефти и газа в рамках принудительного «перехода» на возобновляемые источники энергии. Это нужно изменить.

Соединенные Штаты и европейские страны, такие как Италия и Германия, должны принять более практичную и эффективную энергетическую политику. Она будет включать в себя расширение внутренней разведки и добычу углеродного топлива, а также открытие — и повторное открытие — атомных электростанций.

(сс) E.ON Kernkraft GmbH Атомная электростанция

Соединенным Штатам и Европейскому союзу также следует действовать быстро, чтобы укрепить связи в газовом секторе. Это гарантировало бы дальнейшее снижение зависимости от российского газа, снизив угрозу геополитического давления Москвы.

Далее Белый дом должен настаивать на усилении южного фланга НАТО. Европейскому союзу потребуется дополнительное топливо из Африки (включая Ливию), Южного Кавказа и Центральной Азии. Имеет смысл иметь более безопасный и защищенный фланг для этих энергетических коридоров. Это также послужило бы сдерживающим фактором для России, чье влияние в восточной части Ливии было глубоко дестабилизирующим.

Наконец, было бы полезно увеличить количество трубопроводов, таких как проект Восточно-средиземноморского трубопровода, который соединит Израиль с Кипром, Грецией и Италией. Этот проект поддерживают Иерусалим и Рим. Кроме того, поставлять дополнительные энергоносители в Европу можно было бы и по Транскаспийскому трубопроводу. Включать традиционные газовые и нефтяные проекты, чтобы помочь ускорить процесс повышения энергетической безопасности Европы, должна и Инициатива трех морей.