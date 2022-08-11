Свое вечернее обращение 9 августа украинский президент Владимир Зеленский посвятил республике Крым, он в очередной раз пообещал вернуть его в состав Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Сегодня очень много внимания уделяется теме Крыма. И это правильно, потому что Крым украинский, и мы никогда его не отдадим. Мы не забудем, что российская война против Украины началась с оккупации Крыма. Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе. Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическую безнадежность и войну. Войну… Присутствие российских оккупантов в Крыму представляет угрозу всей Европе и глобальной стабильности. Черноморский регион не может быть в безопасности, пока пока Крым находится в оккупации. Не будет стабильного и долговечного мира во многих странах Средиземноморского региона, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу. Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением», — заявил Зеленский.

Многие пользователи продолжают видеть в России страну-агрессора, которого нужно непременно остановить, тем не менее пользователей, которые поддерживают проведение СВО, становится всё больше.

Ряд пользователей признал, что украинские власти выпрашивают деньги у США и Европы, а оружие, которое им отправляют, до Украины не всегда доходит и очень часто продается на черном рынке.

«Вы же понимаете, что через Украину отмываются миллиарды фунтов и долларов? Никто за этими деньгами не следит. А самое страшное, оружие продолжают продавать на черном рынке. И все эти доллары и фунты налогоплательщиков оказываются на Каймановых островах. И люди продолжают это всё поддерживать?» — написал @Tommo1312.

Также комментаторы считают, что Зеленский обманывает население Украины и всего мира, стреляет по своим и обвиняет во всём русских.

«Пока прекращать поставки на Украину. Зеленский, по-моему, галлюцинирует, сначала он убивает собственных солдат, потом стреляет по АЭС, которая перешла под российский контроль, обвиняет Россию в том, что она стреляет по своим. И при этом всём он думает, что выигрывает, его нужно быстро убрать!» — считает @Ricardog711.

Некоторые пользователи не поняли, почему Россия должна нести ответственность за всех, кто умирает в Крыму, если российские военные там никого не убивают и если российские военные, в отличие от ВСУ, по своим гражданам не стреляют.

«Напомню, что представители на Украине сказали, что они ответственны за атаку на Крым», — прокомментировал @MarkSzczepansk3.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Часть комментаторов отметили, что Зеленский может мечтать о Крыме сколько угодно, но он его никогда не получит, как и не получит обратно освобожденные российскими военными территории.

«Мечтай, Зеленский. Твоей стране конец, мне, конечно, жаль это говорить, но Россия своего добьется, и никакая сверхсила не остановит ее, а вы не избежите своей судьбы», — считает @Berkutk.

«Спецоперация, скорее, закончится тогда, когда Зеленского задержат и повезут на суд в Москву», — написал @BillConklinOK.

«Или украинского президента убьют», — предположил @karhade_aditya.

Пользователи также отметили, что Крым никогда не был украинским, и посоветовали Зеленскому согласиться со всеми требованиями, которые предъявляет Россия, иначе СВО в ближайшее время не закончится, а кризис в Европе станет только хуже.

«Зеленский, ты можешь мечтать о чём хочешь. Но в реальности Крым никогда не принадлежал Украине. Подумай о том, чтобы заключить мир и использовать дипломатию, чтобы положить этому конец. Это предложение может быть только от тебя», — написал @seifnn.

«Украина сейчас не в том состоянии, чтобы использовать дипломатию, у них есть один выход — сдаться. Это не борьба за границы. Россия будет только требовать (иначе они не могут, зачем тогда было начинать?)» — прокомментировал @nkdogana.

В комментариях предположили, что единственная причина, по которой Зеленский так уверенно говорит о том, что Крым украинский, заключается в поддержке со стороны стран Запада, в первую очередь США и Великобритании. Пользователи также отметили, что эта поддержка скоро закончится, потому что бесконечно ставить Украину в приоритет, когда в Европе люди мерзнут и голодают, невозможно.

«Украинский президент так хвастается только потому, что ему помогают западные страны. Но постепенно помощи-то не станет», — отметил @Marvell23 401 888.

«Я думаю, помощи уже становится всё меньше. Эти желто-голубые флаги каждый день исчезают из окон и машин. Кризис стоимости жизни действительно меняет многое», — прокомментировал @Tommo1312.

Некоторые комментаторы написали, что они боятся того, на что может пойти Зеленский ради того, чтобы забрать Крым. При этом они слабо верят в то, что когда-нибудь у него это получится сделать.

«Этого никогда не случится, иначе тысячи человек умрут в бесконечной войне. Нам повезет, если этот идиот не вовлечет нас в третью мировую войну!» — прокомментировал @NightLite79.