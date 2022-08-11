В соцсетях 11 августа активно обсуждается заявление Алексея Арестовича — советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

Как сообщает один из украинских телеканалов, Арестович заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.

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«Какая страна — такие и президенты», — комментирует подписчик соцсети «ВКонтакте» Антон Л.

«А президентом какого-какого государства?» — спрашивает Кузьма Ж. «Выдуманного», — не растерялся Юрий Г. «Станет президентом цирка в изгнании», — продолжили диалог собеседники.

«В смирительной рубахе хоть Наполеоном пусть будет», — иронизирует Татьяна Т.

«У вас больше не будет президента, украинцы», — убеждён Владислав И.

«Арестович к тому времени будет арестован», — считает Жора Г.

«Один смешнее другого, это просто дно, скоморохи», — прошёлся по Зеленскому и Арестовичу Михаил Ш.

«На Украине любят клоунов!» — оставил саркастический комментарий Дмитрий З.

President.gov.ua Алексей Арестович

«Пока они хорохорятся друг перед другом и задирают носы, хвастаясь своими «успехами»… Жизнь покажет, кто есть кто на самом деле. Она уже это показывает», — охарактеризовала поведение украинской власти Нелина М.

«У них всё шоу… А люди?» — спрашивает Сергей М.

«Такой сброд и в президенты», — комментирует Ольга Х.

«Не так: Арестович пойдёт под следствие, когда Зеленский уже будет отбывать срок», — предсказал Андрей Ю.

«А-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ой не могуууу!» — смеётся над заявлением Арестовича Алёна И.

«Одного на другого такого же поменять — так себе идея», — рассуждает Владимир Н.

«Арестович и остальная банда украинских наркоманов пойдёт под суд за организацию геноцида собственного народа и пытки наших ребят. Если служба Байдена не разберётся с ними раньше», — подытожила обсуждение Виктория Т.