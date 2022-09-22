Европа, импортирующая 90% необходимого ей природного газа, снова столкнулась с энергетическим кризисом. По мере роста напряженности в отношениях между Россией и Украиной возможность полного прекращения поставки газа Россией вызывает обеспокоенность в ЕС. С другой стороны, ЕС беспокоит тот факт, что мировые цены на природный газ достигают исторических пиков. В то время как на первый план выходит вопрос о том, как будет организован газопровод в Европу в будущем, эксперты считают, что стратегическое положение Турции вновь приобретает значение для ЕС с точки зрения транспортировки энергоносителей. Среди альтернатив — увеличение объемов газа, транспортируемого по «Турецкому потоку» и Трансанатолийскому газопроводу TANAP, где Турция является наиболее выгодным и надежным маршрутом поставки природного газа в Европу. Это мнение укрепилось на встрече в Сочи 5 августа. Эрдоган сообщил, что они договорились об оплате в рублях. Кроме того, увеличение торговли через Турцию может сыграть важную роль для России с точки зрения ослабления санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод TANAP

Эти вопросы стали активно обсуждаться в социальных сетях.

Декан университета Гази, профессор, доктор наук Мустафа Ильбаш публикует следующий комментарий:

@ilbas_mustafa: «Пока Европа переживает газовый кризис, российский газ по «Турецкому потоку» и азербайджанский газ по TANAP продолжают бесперебойно идти в Европу через Турцию. На встрече в Сочи Путин сказал, что европейцы должны быть благодарны Турции за российский газ. Энергетика и внешняя политика неразделимы!»

Журналист Незир Асароглу публикует следующий комментарий:

@NezirAsaroglu: «Западники в нашей стране начали нести чушь о том, что наша развивающаяся торговля с Россией будет беспокоить Запад. Не знаю, насколько огорчатся западники, но похоже, что Запад продолжит покупать российский газ через Турцию. Кроме этого, я не думаю, что они сделают какую-то глупость».

Эксперт по энергосистемам Джемаль Аслан публикует следующие комментарии, рассматривая ситуацию с другой точки зрения:

@Die4Fenerbahce: «Россия впервые пригрозила Европе отключить природный газ в ответ на санкции. ЕС ищет способы снизить свою зависимость от российского газа. И как раз в это время на первый план выходит вопрос строительства газопровода в европейскую газовую сеть через Израиль и Турцию при поддержке США».

@Die4Fenerbahce: «США, Германия и ЕС срочно ищут безопасную альтернативу российскому газу. В первую очередь обсуждался восточно-средиземноморский газ. Цель поставок газа для Германии и ЕС: транспортировка через Турцию газа из Израиля и Северного Ирака из Восточного Средиземноморья. В этой срочной альтернативе на повестке дня будет также обсуждаться решение признания ТРСК».

Gov.ge Открытие трубопровода TANAP

Журналист М. Бирол Гугер публикует следующие комментарии:

@GugerBirol: «По словам заместителя министра иностранных дел Сирии Башара Джафари, одной из главных причин войны в Сирии стал ее отказ провести через свою территорию катарский газопровод. По этому пути катарский газ должен был попасть в Европу через Турцию, и Европа не зависела бы от российского газа».

@GugerBirol: «Благодаря своему расположению Турция является единственной страной в Западной Азии, которая может передавать свои энергоресурсы в Европу с меньшими затратами и наиболее безопасно. США официально отказались от поддержки EastMed в январе. В случае прохождения газопровода через Турцию стоимость транспортировки была бы намного дешевле».

Журналист Хиляль Каплан публикует следующий комментарий:

@hilal_kaplan: «Российский газ будет транспортироваться в Европу через Турцию благодаря «Турецкому потоку». Помимо финансовой выгоды, этот проект станет еще более незаменимым для зарубежных стран с точки зрения важности стабильности нашей страны».

Журналист Джанер Чифтчи публикует следующий комментарий:

@trcanerciftci: «Президент России Путин заявил: «Турция стала важным направлением, по которому российский газ может быть доставлен в Европу». «Турецкий поток работает эффективно. Потребители газа в Европе должны быть благодарны Турции за покупку природного газа через Турцию».

Журналист, экономист Орхан Караджа публикует следующий комментарий:

@Dr_OrhanKaraca: «Расчеты в рублях выгодны для России, а не для нас. Россия избавится от проблемы поиска долларов для покупки товаров в Турции. Для Турции ничего не изменится, так как она избавится от части расходов в долларах и получит такой же доход в долларах. Если бы расчеты осуществлялись в турецких лирах, тогда это было бы выгодно для нас».

@Dr_OrhanKaraca: «Что касается расчетов в рублях, я исходил из того, что мы будем получать рубли за продукцию, которую экспортируем в Россию, и что часть оплаты за природный газ мы будем производить в рублях в той мере, в какой этих рублей будет достаточно. Трудно комментировать дальше, так как мы не знаем деталей».

На что пользователь по имени Ибрахим Арабаджигиль отвечает:

@ibo_gsgs: «Торговля с Россией должна продолжаться. Компании, уходящие из России, приедут в Турцию, на их место в Россию придут компании из Турции и будут импортировать товары из Турции. Такие же сделки будут осуществляться между Турцией и Украиной. Здесь Турция увидит выгоду в обмен на сохранение нейтралитета».