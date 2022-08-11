В Свердловской области 11 сентября состоятся выборы губернатора. После муниципального фильтра ряды кандидатов поредели. О том, чего ожидать от выборов — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Десять лет у руля

Нынешний губернатор Евгений Куйвашев возглавил регион ещё в 2012 году. Тогда перед ним были поставлены грандиозные задачи. Куйвашев должен был подготовить Екатеринбург к чемпионату мира по футболу и выиграть право на проведение международной выставки ЭКСПО-2020. Примечательно, что право на проведение выставки Екатеринбургу получить не удалось. А на выборах в 2017 году Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей при явке 37,33%.

За годы, проведённые Куйвашевым на посту губернатора, в Свердловской области происходило много как позитивных, так и негативных моментов. К позитивному можно отнести сокращение безработицы (с 5,8% до 3,5%) и преступности (с 71 тыс. до 54 тыс.). С другой стороны, при Куйвашеве госдолг региона вырос в 5 раз и составил более 99 млрд рублей. Нельзя не вспомнить и скандал вокруг строительства храма Святой Екатерины у Театра драмы, а также благоустройство Шарташского лесопарка.

Во время пандемии губернатор не показал ничего выдающегося. Работал, как и все: вводил, продлевал и отменял ограничения. На удалёнке область просидела относительно недолго, а вот масочный режим сохранился до начала июня.

Узнаваемости Куйвашеву, а значит и успешности предвыборной кампании, прибавила перепалка с Владимиром Соловьёвым, начавшаяся в конце апреля. Телеведущий во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», Куйвашев заступился за регион, что безусловно прибавило ему авторитета в глазах избирателей. На руку сыграло и то, что Якушев заступиться за Екатеринбург не сумел.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Тогда же Соловьёв упрекнул Куйвашева в отсутствии чёткой публичной позиции относительно спецоперации на Украине. Публично губернатор её так и не озвучил, что может быть связано с желанием не оттолкнуть определённую категорию избирателей. Тем не менее негласный ответ телеведущему глава региона всё же дал, уехав в июне в Донбасс. Как говорится, угодил и нашим, и вашим.

Слухи об отставке не подтвердились

В 2021 году часть экспертов предрекала губернатору скорую отставку. Особенно возможным это казалось в мае, когда пять губернаторов один за другим сложили полномочия. Примечательно, что у всех из них, как и у Куйвашева, в 2022 году истекал срок нахождения на посту губернатора. Масла в огонь подливали и слухи о том, что с сентября 2021 года несколько раз откладывалась встреча действующего свердловского губернатора с президентом Владимиром Путиным — обязательная процедура для глав регионов, идущих на переизбрание.

Встреча Путина с Куйвашевым состоялась 20 мая. Президент разрешил действующему губернатору избираться на третий срок. Отметим, что уже 24 мая депутаты свердловского Заксобрания изменили региональный устав, ранее не позволявший губернатору баллотироваться на третий срок. Региональное законодательство привели в соответствие с федеральным.

Кандидаты

В качестве кандидатов в губернаторы Свердловской области зарегистрированы пять человек. Кроме Куйвашева («Единая Россия») на пост претендуют Александр Дёмин («Новые люди»), Александр Ивачёв (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — патриоты — за правду»).

Александр Дёмин является председателем комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы. Работал в Российском экономическом университете имени Плеханова. Родился Дёмин в Ростове-на-Дону. Свою связь с Уралом объясняет просто: в семье есть выходцы из этого региона.

duma. gov.ru Александр Демин

Александр Ивачёв является главой свердловского обкома КПРФ и вице-спикером областного Законодательного собрания. Выпускник Уральского государственного университета им А. М. Горького, кандидат физико-математических наук. Свою избирательную кампанию Ивачёв начал с перепалки с Евгением Куйвашевым относительно судьбы «Ельцин-центра».

Александр Каптюг — выдвиженец от ЛДПР, депутат свердловского Законодательного собрания. Имеет опыт управления «Уральской Производственной Компанией» и «Каслинским Механическим Предприятием». До 2021 года находился на должности заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы Асбестовского городского округа.

Андрей Кузнецов является лидером свердловского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Он окончил факультет журналистики УрГУ, в 2012–2013 годах отвечал за внутреннюю политику в администрации губернатора Евгения Куйвашева.

О региональном фильтре

Изначально на пост свердловского губернатора претендовали шесть человек. О своём выдвижении заявил, но документ не предоставил Иван Волков («Российский общенародный союз»). Юрист и активный участник протестов против QR-кодов собирался побороться за пост свердловского губернатора и в 2017 году, но тогда он не собрал необходимое число подписей муниципальных депутатов. То же произошло и в 2022 году.

Неожиданностью для экспертов стало прохождение регионального фильтра Александром Дёминым. Не имея своих депутатов на территориях, задача собрать необходимые подписи, казалось бы, была обречена на провал. Тем не менее в облизбирком Дёмин предоставил все необходимые документы и был зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора.

Александр Комаров ИА REGNUM Резиденция губернатора Свердловской области

Выборы без альтернативы?

Шансы Евгения Куйвашева остаться во главе региона на третий срок эксперты оценивают достаточно высоко. Ожидается, что выборы пройдут без скандалов и шумихи, ведь ещё пять лет назад Куйвашев избавился от основных конкурентов. Тогда Сергей Носов, Александр Бурков и Денис Паслер возглавили другие регионы.

По мнению политологов, остальные кандидаты скорее просто хотят поучаствовать в выборах, нежели имеют реальный шанс побороться за пост губернатора. Хотя, кто знает, возможно нынешние выборы губернатора преподнесут сюрприз. Здесь по-прежнему сильны разные силы политического спектра, которые стремятся побороться за самый значимый пост области.

Добавим, 11 сентября в Свердловской области помимо губернаторских выборов пройдут ещё десятки избирательных кампаний на местном уровне. В 50 муниципалитетах жители будут избирать депутатов местных дум.