Заметный отклик в соцсетях вызвало предложение российского сенатора Алексея Пушкова, касающееся Болгарии.

Юлий Клевер. Сборщик хвороста в заснеженном лесу. 1907

В своём телеграм-канале Пушков заявил, что у России нет причин возобновлять поставки газа Болгарии, так как София сама стремилась провести зиму без российских энергоносителей.

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«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — пишет он.

Также в своём посте сенатор назвал Болгарию «активно недружественным» к России государством.

Пушкова в комментариях поддержали многие пользователи соцсети.

«Им всем надо дать возможность провести зиму без российского газа», — считает Пётр. Он убеждён, что предложение сенатора нужно распространить и на другие недружественные страны.

«Полностью согласен, нужно уже показывать характер!!!!!» — отметил ещё один пользователь.

«Болгария пускай на дровах сидит зимой, может, к весне поумнеют», — комментирует Илья.

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«Хочется жёсткого ответа для всех недружественных стран!» — призывает Наташа.

«Ну зачем так сразу. Пусть покупает за $3000. Сначала деньги, затем газ», — иронизирует Александр Р.

«Абсолютно верно. Русофобия — это дорого. Пусть мёрзнут предатели европейские, может, после этого выберут себе руководителей, которые заботятся о национальных интересах, а не пляшут под американскую дудку», — рассуждает S. L.

«Они не понимают без зеркальных мер, жёстких и неотвратимых», — пишет Евгений К.

«Пусть меняют на необходимые нам ресурсы. Запчасти к самолётам, телеком-оборудование и прочее. Не могут? Санкции? Ну тогда пусть мёрзнут», — подчеркнул Артём.

«Они сносят наши памятники, а мы должны входить в их положение. Пускай идут лесом. К Америке, они им закачают по самое не хочу», — оставил эмоциональный комментарий Юрий.

«Ничего не поставлять! Все правильно», — подытожила обсуждение Татьяна.