«Русофобия — это дорого!» — Болгарии предложили пожить без российского газа
Заметный отклик в соцсетях вызвало предложение российского сенатора Алексея Пушкова, касающееся Болгарии.
В своём телеграм-канале Пушков заявил, что у России нет причин возобновлять поставки газа Болгарии, так как София сама стремилась провести зиму без российских энергоносителей.
Читайте также: Пушков предложил дать возможность Болгарии пожить без российского газа
«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — пишет он.
Также в своём посте сенатор назвал Болгарию «активно недружественным» к России государством.
Пушкова в комментариях поддержали многие пользователи соцсети.
«Им всем надо дать возможность провести зиму без российского газа», — считает Пётр. Он убеждён, что предложение сенатора нужно распространить и на другие недружественные страны.
«Полностью согласен, нужно уже показывать характер!!!!!» — отметил ещё один пользователь.
«Болгария пускай на дровах сидит зимой, может, к весне поумнеют», — комментирует Илья.
«Хочется жёсткого ответа для всех недружественных стран!» — призывает Наташа.
«Ну зачем так сразу. Пусть покупает за $3000. Сначала деньги, затем газ», — иронизирует Александр Р.
«Абсолютно верно. Русофобия — это дорого. Пусть мёрзнут предатели европейские, может, после этого выберут себе руководителей, которые заботятся о национальных интересах, а не пляшут под американскую дудку», — рассуждает S. L.
«Они не понимают без зеркальных мер, жёстких и неотвратимых», — пишет Евгений К.
«Пусть меняют на необходимые нам ресурсы. Запчасти к самолётам, телеком-оборудование и прочее. Не могут? Санкции? Ну тогда пусть мёрзнут», — подчеркнул Артём.
«Они сносят наши памятники, а мы должны входить в их положение. Пускай идут лесом. К Америке, они им закачают по самое не хочу», — оставил эмоциональный комментарий Юрий.
«Ничего не поставлять! Все правильно», — подытожила обсуждение Татьяна.