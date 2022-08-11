Своеобразно освещают итальянские СМИ обстрелы Запорожской атомной электростанции. Так, La Repubblica сообщила о начале «ядерного террора», сославшись на заявление Владимира Зеленского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная Украина

В разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном киевский лидер призвал «обратить внимание мирового сообщества на бомбардировки станции». При этом издание не комментирует информацию, «забывая» упомянуть, что АЭС находится под контролем России.

За журналистов в комментариях в соцсетях это сделали простые пользователи. Большинство комментаторов в связи с этим обвинили СМИ в манипуляции общественным мнением.

«Русские разбомбили атомную электростанцию, находящуюся под их контролем? Это украинские военные, психически больные, взорвут АЭС, только чтобы обвинить в этом Россию», — считает Джемано К,

«Да, известно, что русские любят бомбить сами себя в Херсоне и Запорожье… Если что-то произойдёт на АЭС, во всём будут виноваты Зеленский и НАТО», — подчеркнула Мария Кристина Дж.

«Сначала русские бомбили украинцев, потом подумали и разбомбили сами себя. Неутомимые», — иронизирует Паоло А.

«Очень странные эти россияне. Сначала занимают атомную электростанцию, а потом её бомбят», — поддержал Маттео П.

«Я читаю правду. А La Repubblica пользуюсь, когда заканчивается туалетная бумага», — поделился Антонио Р.

Впрочем, некоторые пользователи не совсем разобрались в ситуации.

«Скажите Зеленскому, чтобы он не концентрировал войска возле АЭС, не располагал их в школах, больницах, детских садах, домах престарелых, жилых кварталах, и он увидит, что всего этого не будет», — пишет Фердинандо Б.

«Это украинцы обстреливают станцию, которая занята и управляется русскими», — ответил Микеле Р.

«АЭС, о которой идёт речь, находится под контролем России. Это факт общеизвестный и признанный всеми, насколько я знаю. Вы хотите, чтобы мы поверили, что русские обстреливают сами себя?! В своём пропагандистском угаре вы оскорбляете наш интеллект», — добавил Фабио В.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Русские контролируют централь, поэтому я не думаю, что они сами себя бомбят. Россия дала зелёный свет техникам международного атомного агентства, но Зеленский заблокировал их, поскольку это было бы равно признанию достижений России», — прокомментировал Марко Б.

«Я вновь повторяю, нет ни одного заявления властей Украины, которое было бы близко к правде. Начиная с героев острова Змеиный, которые в реальности сдались без единого выстрела, провокации в Буче. А теперь бомбардировка АЭС. Украинцы не могут выиграть битву, поэтому они просят помощи и денег, возмущаются по всему миру, чтобы все воевали за них… а контрнаступления не видно, дефолт Украины стремительно приближается», — рассуждает Бруно Ш.

«Украинцы бомбят занятую русскими атомную станцию, чтобы привлечь внимание международного сообщества», — вставила Грация П.

На фоне критических комментариев практически утонули высказывания пользователей, доверяющих информации киевского лидера. Итог дискуссии подвёл пользователь Аделе П.

«Я правда верю, что большинство из вас — тролли, финансируемые Россией», — написала она.

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