В Казани в стадию ликвидации перешла одна из небольших компаний. Казалось бы, обыденное событие? Но есть одно «но»: компания «Сервис Отель» принадлежит Венере Гафаровой, чьи данные схожи с данными члена семьи главы Татарии Рустама Минниханова. Компания, которая самоликвидируется, к тому же управляет фешенебельной гостиницей в столице республики. Что же происходит с активами семьи Миннихановых? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Рокировки в отельном бизнесе семьи Миннихановых?

В едином госреестре юрлиц компания «Сервис Отель» находится в стадии ликвидации с 19 июля 2022 года, а завершить процедуру должны до 11 июля 2023 года. Она работает на рынке гостиничных услуг с февраля 2019 года. По адресу «прописки» ООО расположен фешенебельный отель «Лучано». Если перейти на сайт, который в открытых данных указан как сайт отеля, то становится понятно, что речь идёт о целом комплексе LUCIANO Hotel & SPA. В частности, на сайте уточняется, что спа-комплекс (одна из составляющих бизнеса) — единственный в республике центр премиального класса и формата. В этом же здании расположены салоны красоты, фитнес-клуб, рестораны (LUCIANO и ADRIANA), бары, детский клуб и многое другое. Например, здесь есть семь банкетных площадок для проведения мероприятия «для своих».

Стоит напомнить, что супруга главы Татарии Рустама Минниханова — Гульсина владеет целой группой компаний с названием «Лучано», «Лусиано». Вышеупомянутый фешенебельный комплекс имеет отношение к Гульсине Ахатовне?

В открытых источниках в качестве управляющей компании комплекса называли как раз ООО «Сервис Отель», которое самоликвидируется. На сайте LUCIANO Hotel & SPA не удалось найти сведений о данном юрлице, но между тем в одном из документов фигурировало ООО «Сервис центр». В ЕГРЮЛ есть подобная компания, которая занимается ресторанным бизнесом и прописана в том же комплексе LUCIANO. Она, как и «Сервис Отель», принадлежит Венере Ахатовне Гафаровой, чьи данные совпадают с данными родной сестры Гульсины Миннихановой. У Гафаровой и Миннихановой также есть общий бизнес — ООО «Лучано Спа» с той же пропиской, что и LUCIANO Hotel & SPA. Помимо этого, ООО «Сервис Отель» упоминается в документации по товарным знакам LUCIANO, в том числе с ООО «Управляющая компания «Лучано», которое принадлежит ООО «Лучано». Последним управляет и владеет Гульсина Минниханова (доля — 51%). Совладелец — ООО «Сантерна Холдингс Лимитед» (Кипр), бенефициар которого не раскрывается.

tatarstan.ru Гульсина Минниханова

По данным базы «Контур. Фокус», компания «Сервис Отель» за 2021 год указала выручку в размере 195,867 млн рублей, в 2020 году — 148,591 млн рублей и в 2019 году — 106,316 млн рублей. При этом если в 2019–2020 годы у фирмы были чистые убытки, то 2021 год она закончила с чистой прибылью 34,6 млн рублей.

В свете этого можно предположить, что ликвидация актива — процесс технический, а у фешенебельной гостиницы и комплекса просто появится новый юридический управленец. Тем более Венера Гафарова, которой юридически и принадлежит ликвидируемая компания, имеет ещё одно гостиничное ООО — «Ильино», прописанное опять же по известному нам адресу.

Никто не будет рубить курицу, несущую золотые яйца. Так одна лишь гостиница приносит довольно неплохой доход. Например, бронь отеля на сутки в августе 2022 года обойдётся гостю от 11 800 до 38 800 рублей.

Практику «открыл-закрыл» клан применяет не в первый раз. Например, в 2011 году было создано гостиничное ООО «Сервис плюс», а в 2020 году его ликвидировали.

Бытует мнение, что чем у одной структуры разветвлённее бизнес и больше мелких фирм и фирмочек, тем и проверять затруднительнее. Пойди ещё найди хвосты.

Скриншот сайта luciano.ru Отель LUCIANO Hotel & SPA

Бизнес-сети семьи

Рассмотрим чуть ближе, что же в целом происходит в бизнесе Гульсины Миннихановой. А тут, оказалось, не всё гладко. Например, у ООО «Лучано Спа» за 2021 год почти на 61% упала выручка. В итоге год принёс 128,501 млн рублей чистого убытка. Также чистый убыток в 18,7 млн рублей задекларировало и ООО «Гранд-О», принадлежащее Миннихановой через ООО «Лучано». Убыток на 42,8 млн рублей был у ООО «УК «Лучано», а на 8,7 млн рублей — у ООО «Лусиано».

Но переживать за первую леди Татарии не стоит. Она по-прежнему декларирует высокие доходы в целом (бизнес-сети то обширные). В 2021 году доход составил более 166,674 млн рублей против 213,178 млн рублей за 2020 год. По итогам 2021 года её доход превысил доход мужа в 19 раз. В собственности Миннихановой, если ориентироваться на декларацию супруга, были жилой дом на 263 кв. м, гостевой дом почти на 111 кв. м, три земельных участка, машиноместо и квартира площадью 174,6 кв. м.

Официальный сайт правительства Татарии Гульсина Минниханова и Рустам Минниханов

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Бизнес семьи Миннихановых достаточно обширен, в нём задействована не только женская половина клана. Племянники Рустама Минниханова также раскинули по Татарии крупную бизнес-сеть в разных сферах. Подробнее об этом ИА REGNUM сообщало в материале « Активы Миннихановых: куда ведут бизнес-связи и на чём зарабатывают дети?»