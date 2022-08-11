Охватившая Евросоюз волна русофобии достигла новых вершин. На Западе открыто говорят о ненависти к русским и пытаются наказать простых людей — всех без разбора. Адольф Гитлер, видимо, был бы доволен: коричневая чума проснулась!

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Кто бы мог подумать ещё недавно, что важные лица европейских государств скатятся в откровенную брань, ксенофобию, будут вести себя так вульгарно, что их начнёт стыдить даже Ксения Собчак? Да, дива русского шоу-бизнеса ехидно, но справедливо прошлась по норвежскому дипломату Элисабет Эллингсен, рассказывавшей сотрудницам гостиницы в Мурманске о своей ненависти к русским. Общество, проживающее западнее границ нашей страны, заступило за грани даже самой нестрогой морали.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему киевским мэром Виталием Кличко, заявил, что необходимо «наказать русских ублюдков». Из контекста видео, опубликованного на RuTube-канале и в Telegram, можно сделать вывод, что речь идёт не о каких-то конкретных лицах, а о большой группе русскоязычных в Испании или даже всех российских гражданах. По российским законам за такие высказывания должна наступить уголовная ответственность, это понимает любой зритель из России. В наших глазах мэр Мадрида — преступник, совершивший злодеяние в прямом эфире видеосвязи, не стесняясь высокопоставленного собеседника из другого города.

Исландская газета «Фреттабладид» нарушила уголовный кодекс собственной страны, опубликовав фотографию попирания государственного символа России — флага. Снимок сопровождался «ироничной» подписью о новом применении российского триколора.

Но если в этих уголовных историях иллюстрацией стали частные случаи, вскрывшиеся по случайности, то новая инициатива запретить гражданам РФ въезд в «Европу» подаётся централизованно и публично, обходя через нарративы рты первых лиц государств. Название континента поставлено в кавычки из-за того, что горстка стран, объединённая в Евросоюз, обычно говорит от имени всей части света, хотя занимает лишь её половину. При этом противопоставляет себя России, в одиночку занимающей вторую половину Европы.

И вот премьер Эстонии Кая Каллас называет посещение Европы привилегией, а не правом. Она призвала запретить выдачу гражданам России въездных виз в Евросоюз.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала Каллас в микроблоге.

(сс) European Parliament Кая Каллас

Да, премьер унылой дыры с общим населением среднего российского города утверждает, что посещение их болот является привилегией. В этом, помимо дичайшего снобизма и русофобии, есть и новость: оказывается, в России имеются любители осматривать данный осколок СССР. И Каллас хочет их всех наказать, лишив этого права.

Но речь, конечно, идёт не только об Эстонии, а обо всём Евросоюзе, или даже всём Западе, и премьер псевдонезависимой страны сказала лишь то, что ей поручили. Как и ожидалось, у Каллас сразу же нашлись единомышленники. Так, идею ввести запрет на шенгенские визы для российских граждан поддержал чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что туризм из России должен быть ограничен.

«Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам», — подхватил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Заместитель помощника американского госсекретаря по консульским делам Джули Стаффт заверила, что США таких ограничений в отношении граждан РФ пока не вводили. А официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что власти Евросоюза начали обсуждать данную инициативу, хотя ФРГ только предстоит принять решение по этому вопросу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Настольная книга европейцев

И хотя в российском МИДе предупредили, что такое решение покажет национализм страны, которая его примет, слушать наше дипведомство, конечно, вряд ли будут. «Европа» никогда не слушает Европу, которую не считает Европой.

Грязные рты русофобов и негодяев пачкают иллюзию прекрасного Запада, годами строившуюся рекламой, фильмами, купленными журналистами и политиками. Непорочный образ надкусывают пластмассовыми зубами, прятавшимися под слоями макияжа.

Да, запрещайте себя, господа привилегированные европейцы, «цивилизованное общество» и «золотой миллиард»! Пусть те, кто к вам стремится, получат отрезвляющий щелбан и одумаются. Вы — не те люди, с которыми следует иметь дела.