Заявление главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком», потому что полуостров надёжно укреплён в военном плане и не по зубам киевскому неонацистскому режиму, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Не по зубам. Не в этой жизни», — убеждена Ева А.

Многие пользователи даже не сомневаются, что силовой вариант в отношении Крыма для киевского режима — лишь влажные мечты воспалённого наркотиками сознания украинского президента.

«Да это и так очевидно. Если бы они действительно могли бы это сделать, уже давно ударили бы. А так силёнок нет», — указывает Александра К.

«Зеленский и его администрация просто заявляют, и всё. Им наш Крым не по зубам, так как у нас самая передовая система защиты страны, тем более наши доблестные военные в Крыму не пустят нацистов туда никогда. Заявления Зеленского смешны, он уже сошёл с ума. Он ничем там не управляет, в этом я уверен на 100%, обычная пешка. Думаю, вообще не стоит заострять внимания на жалобных высказываниях Зеленского, он сошел с ума», — считает Сурен Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев лишь на словах так силён, а на деле все прекрасно видят, как стремительно нацистский режим теряет контроль над территориями.

«Все эти завывания со стороны Украины, что у них якобы руки длинные, чудо-ракеты есть и прочее, — лишь бред воспалённого сознания наркоманской шайки. Если бы они могли что-то сделать Крыму, то сделали бы уже давно. Сейчас они любой чих на полуострове будут за свои проделки выдавать», — уверен Николай К.

Часть людей полагает, что информационный шум вокруг детонации боеприпасов на военном складе в Крыму не должен стать пищей для киевского режима, у которого нет никаких побед, а лишь сплошные неудачи.

«Ох уж сколько этот аэродром шуму наделал. Такое ощущение складывается, что в России никогда склады с боеприпасами не горели. Или, что, мы теперь всё бандеровским диверсантам приписывать будем? Это же полный бред. Террористические акты — вещь вполне себе вероятная, но не стоит ждать, что у киевского режима в распоряжении батальоны шахидов, готовых рыпнуться в сторону российских военных. Смешно даже слушать», — отметил Андрей Б.

(сс) Официальнй сайт главы Республики Крым Взрыв в Новофёдоровке

Ряд пользователей указывает на то, что украинские нацисты всё-таки представляют угрозу, но без ядерного оружия у киевского режима нет даже и грамма шанса выстоять в этом противостоянии.

«Я бы не стал так принижать угрозу со стороны украинских террористов. Если у них появится грязная бомба, а именно о таком заявлял Зеленский, после чего, кстати, и началась спецоперация России на Украине, то это кардинальным образом перевернёт ход боевых действий. Тут уже придётся в самые кратчайшие сроки лишать киевский нацистский режим любой возможности использовать это оружие», — поделился своим мнением Антон С.

Напомним, 10 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком», потому что полуостров надёжно укреплён в военном плане и не по зубам киевскому неонацистскому режиму.