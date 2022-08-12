Предложение отдельных, мягко скажем, не самых развитых во всех смыслах стран Европейского союза прекратить выдачу туристических и других виз гражданам России в Шенгенскую зону едва ли бы заслуживало своего внимания. Подобного рода идеи звучали и ранее. Но дело в том, под каким предлогом эта инициатива была подана вновь. Оказывается, тратить свои честно заработанные в России деньги — это не право, а привилегия. По крайней мере такой позиции придерживается премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Подобная оценка вызвала череду саркастических замечаний в популярных телеграм-каналах.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис. Сказка королей (фрагмент)

«Требования Зеленского прекратить пускать россиян на Запад мило гармонируют с аналогичными заявлениями эстонской премьерши, призвавшей запретить выдачу туристических виз. И то и другое продиктовано представлением о Западе как земле обетованной, лишение которой немедленно сподвигнет россиян «свергнуть режим». Сюда же укладываются и идеи с депортацией граждан России из западных стран. Что тут можно сказать? Во-первых, притом что требования дикие, считать их нереализуемыми не стоит — ситуация не менее дикая, прийти в голову может что угодно, особенно если кризис в отношениях усугубится (а он усугубится)», — написал телеграм-канал «Мейстер».

По его мнению, если в Европе решат действительно озаботиться этим вопросом, то это будет равнозначно отправке на помойку последних иллюзий о европейской законности и правопорядке. А ведь именно эти иллюзии в свое время составляли изрядную часть мечты советского, а затем и «постсоветского» человека о «жизни как на Западе», и их всенародные похороны в такой ситуации, как сейчас, скорее лишат Европу последних козырей, нежели как-то им помогут.

«Эти выступления хорошо действуют на консервативную (фашистскую, русофобскую) часть прибалтийской публики. При этом в Эстонии скоро (в марте 2023 года) парламентские выборы, а годовая инфляция в 23% с тенденцией к ускорению не очень способствует рейтингам действующих политиков. Это нужно как-то компенсировать. Компенсация, правда, может оказаться золотой: Прибалтика — популярное направление релокации для работавших в России IT-компаний. На фоне таких заявлений многим придется задуматься — как компаниям, так и персоналу. Даже если программисту дадут рабочую визу, не факт, что любимую бабушку и в целом семью удастся привезти с собой или хотя бы в гости. Угрозы депортации эту задумчивость не облегчают. При этом ИТ-компании — птицы вольные, они могут и в Турцию с Дубаем релоцироваться, с них станется. Как это повлияет на сбор налогов в бюджет прибалтийских стран — местные политики, видимо, пока не интересовались», — отметил «Мейстер».

European Parliament Кая Каллас

В свою очередь телеграм-канал «Кристина Потупчик» не только язвительно прокомментировал предложения премьер-министра Эстонии, но и напомнил, что свободное перемещение по миру является правом любого человека.

«Сомнительная привилегия — посещение Пярну и Тыстамаа, но всё-таки это право человека. Каллас, видимо, плохо знает международное право. Всеобщая декларация прав человека (статья 13) и Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) (статья 12) включают право на свободу передвижения как внутри страны, так и за ее пределами», — написал автор поста.

Надо отметить, что с макроэкономической точки зрения отказ Евросоюза в выдаче туристических виз принесет России пользу. Внутренний туризм, набирающий популярность с начала пандемии коронавируса, в полной степени сможет расправить плечи и, будучи уверенным, что Запад не перетянет на себя значительную часть клиентов, начнет активнее инвестировать в сферу отдыха на территории России. По всей видимости, развитые страны Евросоюза прекрасно понимают это, поэтому скептически относятся к инициативе ввести запрет на выдачу виз гражданам России.

«Руководство Евросоюза скептически относится к предложению премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдачу шенгенских туристических виз всем гражданам России, пишет британская газета Financial Times», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт

Вместе с тем ряд телеграм-каналов напоминают, что и граждане европейских стран, мягко говоря, не редкие гости в России. И если наши соотечественники едут в Париж, Милан и Вену за духовной пищей, то жители «цивилизованного мира» посещают Россию по куда более меркантильным соображениям — как правило для того, чтобы закупиться по дешёвке товарами, которые у них дома стоят значительно дороже.

«Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала премьера Эстонии в вопросе отмены выдачи туристических виз в Европу для россиян. Может, нам на опережение запретить финнам «бензиновый туризм»? Это когда они приезжают к нам, чтобы заправиться дешевым бензином», — задался вопросом телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Но примечательнее всего, что предложения о запрете выдачи виз вызвали настоящую истерику в прозападных каналах российского сегмента Telegram. Все те предатели, что годами поклонялись Западу, поливая грязью свою родину, начали буквально брызгать в истерике слюной, критикуя некогда любимого ими президента Украины Владимира Зеленского и Европу, в которой предложили отказать им в праве въезда. Глядя на это, так и хочется сказать западным политикам: продолжайте в том же духе, господа, глядишь, и российская псевдолиберальная оппозиция переобуется и из пятой колонны превратится в самых рьяных ненавистников «цивилизованного мира». Не зря же говорят: от любви до ненависти — один шаг, и самый страшный враг зачастую именно тот, кто некогда был другом.