Заявление министерства иностранных дел Швейцарии о том, что Украина выразила желание, чтобы швейцарское государство представляло её интересы в России, поэтому для вступления в силу данной договоренности Российская Федерация должна выразить своё согласие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Болото

«А за обстрелы Запорожской АЭС Швейцария тоже ответит, раз взяла на себя обязанности нести ношу Украины? Или за обстрел Донбасса, к примеру? Хотелось бы поподробнее узнать уровень ответа за Украину», — пишет Владимир Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что состояние украинских политиков не позволяет им часто появляться на публике, а уж о ведении серьёзных дипломатических переговоров тут и речи быть не может.

«Видимо, Киев уже связно разговаривать не может из-за своего президента-наркомана. Поэтому переговоры через третьи страны устроить пытается», — подозревает Ульстар К.

«Украина самостоятельно не может решать свои вопросы с другими странами? Тогда от России пусть выступает Нигерия или Танзания. Зеленский опять забыл, что он не клоун, судя по всему», — предполагает Оксана Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим не готов встретиться с глазу на глаз с представителями России.

«Хоть что-то в этой жизни Украина может сделать сама, без куратора, хозяина и покровителя? Самостоятельно киевский режим может только воровать, врать и убивать своих граждан», — считает Сергей Г.

Часть людей полагает, что Швейцария не является арбитром в сложившихся условиях, потому что она включилась в санкционную войну против Российской Федерации и оказывает содействие киевскому неонацистскому режиму.

«Швейцария не может представлять интересы Украины, потому что она больше не нейтральная страна, а соучастник преступления!» — поделилась своим мнением Оля З.

(сс) chensiyuan Берн, Швейцария

«А с какого, извиняюсь, перепуга Россия должна со Швейцарией знаться? Швейцария впереди планеты всей санкции накладывала на нашу страну, так какого рожна нам с ней дела вести? Чем они лучше нациков с Украины?» — задаётся вопросом Прокоп Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что России нет нужды вести переговоры с Украиной даже через посредника, потому что Киев в любом случае не следует договорённостям.

«Зачем нам разговаривать с прокси от прокси? Швейцария ничего не решает на Украине, как и сама Украина. Разговаривать имеет смысл только с теми, кто непосредственно принимает решения и действительно может влиять на ситуацию. К примеру, США. Либо же Великобритания, но там сейчас премьер-министр не удел», — отметил Юра С.

Нашлись и те, кто и вовсе не считает правильным вести переговоры с террористами.

«Никаких переговоров с террористами быть не может! Европа снабжает нацистов оружием. Они точно такие же участники этих преступлений, как и сам киевский режим», — указывает Сергей С.

Напомним, 10 августа министерство иностранных дел Швейцарии сообщило РИА Новости о том, что Украина выразила желание, чтобы швейцарское государство представляло её интересы в России, поэтому для вступления в силу данной договоренности Российская Федерация должна выразить своё согласие.