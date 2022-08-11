Заявление мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды, которое он сделал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся киевским градоначальником Кличко, о том, что он готов помочь Украине депортировать украинцев на родину и отнять у русских недвижимость, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Bundesarchiv, Bild 101I-138-1091-07A / Kessler, Rudolf / CC-BY-SA 3.0 Выселение в гетто евреев

«И после этого вы будите говорить, что в ЕС нет никакой русофобии?» — спрашивает Ольга А.

Многие пользователи были в шоке от настолько недалёкого ума мадридского градоначальника, который выложил перед пранкерами все карты и даже не понял, что его развели.

«Здорово наши пранкеры развели мэра Мадрида. Он настоящий профан, конечно. Куда там все эти службы безопасности смотрят? Неужели все настолько отупели на Западе?» — задаётся вопросом Богдан Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Вован и Лексус в очередной раз продемонстрировали, насколько глубоко в Европе засела русофобия.

«Вот, пожалуйста! Прямые доказательства того, что там сплошная русофобия. Поэтому они воруют российские активы и недвижимость», — написал Виктор Т.

«Что за конченые клоуны такие, которые высказываются негативно про наш народ просто из-за национальной принадлежности? Как они на такие посты высокие в Европе попадают? Это же просто позор!» — указывает Вика К.

Часть людей полагает, что в Испании поднимает голову самое страшное зло, которое видела эта страна на протяжении последних столетий.

«Фашист, однако. А евреев вешать он не собирается? Как такие подонки к власти приходят в Европе? Навыбирали себе на голову!» — пишет Ра А.

«Возрождается испанский фашизм. Такое уже не раз было в Истории. Они, кстати, в своё время уничтожали индейцев в Америке, когда искали там золото. Человечности с их стороны искать не стоит», — считает Rotabler S.

(сс) Diario de Madrid Хосе Луис Мартинес-Алмейда

Ряд пользователей указывает на то, что мэр Мадрида ведёт себя слишком уж вульгарно в отношении русских, что заставляет задуматься о том, не случайно ли он попал в кресло градоначальника такого большого города.

«Странно, конечно, что мэр Мадрида ведёт себя как откровенное быдло, если честно. Такое ощущение, что это не мэр, а самый настоящий гопник из подворотни. Он точно честным путём достиг такого высокого поста?» — интересуется Марат П.

«Совсем страх потерял этот нацик от ощущения безнаказанности. Ничего, разберёмся с Украиной и займёмся денацификацией на территории всей Европы», — пишет Агапий К.

«Характер портится. Видать не нравится перспектива в темноте холодной водой задницу мыть. А что делать, русофобия дорого стоит», — указывает Артур Н.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия даст мэру Испании достойный ответ на его нацистские замашки.

«Думаю, ответ на такое безобразие будет жёстким: Россия разорвёт все отношения, Испанию объявить врагом, изъять все активы на территории Российской Федерации, всех испанцев выслать. А будут тяфкать — «сарматиков» пошлём», — отметил Андрей М.

Напомним, 10 августа на Rutube-канале пранкеров «Вован и Лексус» было опубликовано видео, в котором мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пообещал шутникам, представившимся киевским градоначальником Кличко, помочь депортировать украинцев на родину и отнять у русских недвижимость.