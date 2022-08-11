Заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта о том, что члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Tour-market.gr Шенгенская виза

«Были, видели. Можете смело закрывать свой Гейропу. Я вот на Байкале, Телецком озере, Камчатке хочу побывать! Будет время», — написала Emily H.

В большинстве своём пользователи интернета отреагировали на эту новость раздражённой скукой, потому что зомбированность Евросоюза, который сам себя зарывает в могилу, вызывает скорее зуд, чем мурашки.

«И этот пакет мы положим в пакет с пакетами», — пишет Людмила Г.

«Господи, ну сколько можно-то? Сами понимаете, что эти пакеты давно никого не пугают? Вы осознаёте, что сами себе могилу копаете?» — спрашивает Родион К.

«Да как же они не понимаю, что санкции им не помогут от слова совсем?! Что же они такие твердолобые-то?!» — удивляется Василиск С.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым новым пакетом санкций европейская экономика пробивает очередное экономическое дно.

«Все эти пакеты санкций душат в первую очередь саму Европу, которая не думает о своих гражданах, а работает в интересах Америки. А Америка готовит Европу в качестве жертвы против России», — пояснил Максим К.

«Как же они сами не устали от своих пакетов? Сейчас и так никто не ездит в Европу, особенно зная, что у них там кризис и как относятся к русским. Никто не хочет иметь дело с этой пещерной русофобией», — отметил Максим М.

Часть людей заметила, что Запад перестал делать вид, что санкции вводятся против российской элиты, потому что запрет на въезд гражданам России является санкцией против народа Российской Федерации.

«Помню, как страны Евросоюза утверждали, что с помощью санкций не борются с российскими гражданами, а типа наказывают Путина и его «друзей». Ну и как запрет на выдачу виз поборет Путина? У него что, шенген заканчивается? Всё это против народа России!» — пишет Татьяна П.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае принятия этих санкций России необходимо дать асимметричный ответ, после которого Европа уже не оправится.

«Если это случится, то пора закрывать всякие поставки энергоресурсов в ЕС. Перекрывать всё. И пусть пляшут», — указывает Анатолий В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Нашлись и те, кто уверен, что новые антироссийские санкции, при всех негативных факторах, всё-таки сыграют на руку российскому государству и народу нашей страны.

«Не знаю как вы, а я рад. Теперь детишки российской элиты не смогут жить за рубежом. Наша национальная элита наконец-то будет работать на благо России. Больше времени будут посвящать берёзкам родимым. Может быть, они их когда-нибудь полюбят, как простой народ», — надеется Олег В.

Напомним, 10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге о том, что члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз. Ранее президент Украины высказал радикальное предложение о полном запрете на въезд российским гражданам в ЕС.