Предложение Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центральном банке Российской Федерации о том, чтобы начать замораживать банковские переводы на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах в целях борьбы с мошенниками, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Домье Оноре. Поймать мошенника

«Всё правильно! Больше надо прослеживать переводы, потому что от этого страдают пенсионеры, которых разводят мошенники. Нужно давать людям понять, что что-то тут нечисто может быть», — указывает Глеб С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Многие пользователи не нашли ничего страшного или дискомфортного для клиентов банка в том, чтобы просто подтвердить свою банковскую операцию путём ввода, к примеру, ПИН-кода.

«Как-то было у меня такое в практике. Для продолжения платежа было необходимо подтвердить, что это я всё делаю, ввела ПИН-код. Заняло секунд пять от силы. Просто надо было подтвердить свой перевод. Ничего страшного в этом нет», — считает Алиса С.

Некоторые комментаторы отмечают, что большая часть мошенников занимается не кражей со счетов, а обманом клиентов банков, чтобы те сами несли им свои деньги.

«Вообще-то мысль о дополнительной защите верна в самой своей сути, но вот только дополнительная идентификация или ввод фиксированного ПИН-кода вряд ли помогут предотвратить мошенничество. Хотя тот факт, что любые действия не будут проходить без двойной аутентификации гарантирует хотя бы оповещение о каких-то движениях по СБП, что предотвратит попытки что-то провести без ведома клиента», — написал Трофим М.

Часть людей полагает, что усложнение контроля за переводами встанет в копеечку банку, который неминуемо переложит финансовые издержки на своего клиента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«А кто будет оплачивать обслуживание этого механизма, да и самих этих промежуточных счетов? Прямо банки возьмут и за свой счёт всё сделают? Ну, конечно. Охотно верю. Опять всё на самого клиента всё это бремя ляжет», — поделился своим мнением Олег В.

«Мне кажется, что лучше просто более эффективно отслеживать транзакции. Пусть работает банк, а не люди. Безопасность — это его забота. Зарплату с карты на карту, к примеру, приходится переводить. С таким законом, как это делать? Каждый раз подтверждать перевод? А если у начальника десятки сотрудников. Да он же с ума сойдёт!» — отмечает Лилия Т.

Ряд пользователей указывает на то, что борьба с мошенниками должна быть всеобъемлющей.

«Лучше бы мошенников ловили эффективнее, а не создавали для населения дополнительные сложности», — пишет Галина П.

«Просто введите уголовку с хорошими сроками за мошенничество, с минимальным сроком в пять лет на первый раз, и количество их резко уменьшится. А ещё посадите всех тех, кто сливает личные телефоны граждан, после чего им по десять раз на дню разного рода реклама звонит», — предлагает Максим П.

Напомним, 10 августа газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Центральном банке Российской Федерации предложил начать замораживать банковские переводы на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах в целях борьбы с мошенниками.